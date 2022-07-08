شاهد: لحظة اغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق "شينزو آبي"..وأول ظهور لقاتله

مهاجم رئيس الوزراء الياباني السابق

وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، قد أعلنت صباح اليوم الجمعة، نقل رئيس الوزراء السابق شينزو آبي إلى المستشفى، في حالة حرجة، بعد تعرضه لإطلاق نار أثناء كلمة له، في مدينة نارا، غرب اليابان.ونشرت وكالة رويترز صورا واضحة لمطلق النار وهو يحاول المقاومة والإفلات من قبضة رجال الشرطة وربما الهروب. وتحتجز الشرطة المتهم الذي تردد أنه عضو سابق في قوات الدفاع الذاتي البحرية، وفق ما نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.أما عن هوية المهاجم، فهو تيتسويا ياماغامي، ويبلغ من العمر 41 عاما، وهو عسكري متقاعد ويقيم في مدينة نارا الواقعة في جزيرة هونشو، وفق ما نقل موقع (العربية نت).كما ذكرت المعلومات أنه أطلق النار من مسافة قريبة من شينزو آبي، وتم العثور على المسدس. كذلك أوضح المصدر أن لا معلومات حتى الآن عن الجهة التي نفذت الاعتداء، ويعتقد أنه تصرف فردي.وتداولت وسائل إعلام يابانية مقاطع مصورة للحظة إطلاق النار على رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، بعدما أطلق رجل يحمل بندقية، النار عليه من الخلف.يذكر أن آبي وصل إلى المنصب أول مرة في عام 2006، وكان أصغر من تولاه في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية. وبعد عام شهد فضائح سياسية.وغضب الناخبون بسبب فقد سجلات خاصة بمعاشات التقاعد وهزيمة تكبدها حزبه الحاكم في الانتخابات، استقال آبي عازيا قراره لاعتلال صحته.وتولى المنصب من جديد في 2012 ثم تنحى في 2020 أيضا لاعتلال صحته، ولكنه ظل حاضرا ومهيمنا على الحزب الديمقراطي الحر الحاكم، إذ يسيطر على إحدى فصائله الرئيسية.