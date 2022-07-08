المطران حنا: الأوضاع في القدس تزداد صعوبة وتعقيدًا

رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس: إن الاوضاع في مدينة القدس تزداد صعوبة وتعقيدا وقد اصبحت القدس مادة دسمة في الدعاية الانتخابية الاسرائيلية الداخلية وكأنها سلعة معروضة في مزاد علني في حين ان مدينة القدس هي مدينة نعتبرها كفلسطينيين عاصمتنا الروحية والوطنية وهي حاضنة اهم مقدساتنا ونحن لسنا غرباء او ضيوفا عند احد او دخلاء اوعابري سبيل في مدينتنا وعاصمتنا حاضنة تاريخنا وتراثنا.وأضاف حنا: اقتحامات داخل البلدة القديمة من القدس واجراءات تعسفية بحق المقدسيين وعدد منهم تتم ملاحقته بسبب نشاطه الوطني ناهيك عن المخططات التي تستهدف الاحياء المقدسية في حي الشيخ جراح وسلوان وجبل المكبر كما وغيرها من احياء القدس.وذكر "وفي ظل هذه الاوضاع فإن المقدسيين لسان حالهم يقول " لا يحك جلدك الا ظفرك " ونحن وان كنا نتمنى ان تكون الامة معنا في دفاعنا عن القدس الا اننا نعتقد بأن المقدسيين اذا لم يقوموا بواجبهم تجاه مدينتهم فهم لا يتوقعون ان يقوم بهذا الواجب احد بالانابة او بالنيابة عنهم".وتابع حنا: الفلسطينيون هم اصحاب الارض وهم سدنة المقدسات وهذه المدينة هي مدينتنا وستبقى كذلك ولن يستسلم الفلسطينيون لاجراءات الاحتلال والتي تسعى لتحويلهم الى ضيوف في اسرائيل ، فنحن لسنا ضيوفا في اسرائيل ولسنا نحن الذين اتينا الى اسرائيل بل هي التي اتت الينا ونكبت شعبنا واحتلت ارضنا وكانت وما زالت سببا في كل المظالم التي تعرض لها شعبنا حتى هذه الساعة.وختم بالقول: لا يضيع حق وراءه مطالب ونحن اصحاب حق وقوة الحق هي اقوى من قوة الباطل.