أربع عمليات إطلاق نار استهدفت الاحتلال في نابلس وطولكرم

رام الله - دنيا الوطننقذ مقاومون الليلة الماضية وفجر اليوم الجمعة، أربع عمليات إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال في نابلس وطولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة.ففي طولكرم، أطلق مقاوم فلسطيني يستقل دراجة نارية النار نحو نقطة عسكرية للاحتلال في منطقة عنبتا بطولكرم وانسحب من المكان بسلام.كذلك أطلق مقاومون النار تجاه برج عسكري تابع لجيش الاحتلال قرب قرية بيت ليد شرق طولكرم، وانسحب المنفذون من المكان.وفي نابلس، أطلق مقاومون النار تجاه نقطة عسكرية إسرائيلية قرب مستوطنة "يتسهار" المقامة على أراضي الفلسطينيين جنوب نابلس، وانسحب من المكان بسلام وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال الإسرائيلي.كما أطلق مقاومون النار من مركبة مسرعة على نقطة "سيلع" العسكرية لقوات الاحتلال في منطقة المربعة على أطراف قرية تِل جنوب غرب نابلس، وعثر الاحتلال على فوارغ طلقات في مكان قريب وأجرى عملية تمشيط للمنطقة بحثاً عن المنفذين، وأغلق طريق قرية تل الواصل لمدينة نابلس.وتصاعدت وتيرة استهداف قوات الاحتلال بالضفة الغربية خاصة في مدينتي جنين ونابلس، حيث أعلنت المقاومة في بيانات عديدة أنها استهدفت قوات عسكرية إسرائيلية خلال اقتحامها المدينتين، أو خلال تمركزها بمواقع عسكرية قريبة.وشهدت الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر يونيو/حزيران المنصرم، المئات من عمليات المقاومة للاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، ومزيدًا من حالة الاشتباك الميداني.ووثق مركز معلومات فلسطين “معطى” خلال تقريره الشهري لأعمال المقاومة بالضفة، (649) عملاً مقاوماً، فيما جُرح (26) إسرائيلياً بعضهم بجراح خطرة.