طالع: إحصائية حركة السفر عبر معبر رفح خلال الأسبوع الماضي

رام الله - دنيا الوطننشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية في قطاع غزّة، اليوم الجمعة، إحصائية حركة السفر عبر معبر رفح البري، خلال الأسبوع الماضي الممتد من 3- 7 يوليو 2022.وبحسب الإحصائية التي نشرتها الهيئة، فقد غادر غزّة، 2547 مسافرًا عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزّة، مُوضحةً أنّ العمل عبر المعبر شهد الأسبوع الماضي وصول 6881 عائدًا، في حين أرجعت السلطات المصرية 81 مسافرًا.وأشارت الهيئة إلى أنّ معبر رفح سيكون مغلقًا يومي الجمعة والسبت، على أن يُستأنف صباح الأحد.