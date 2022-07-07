جماهير رام الله تستقبل الأسير المحرر من سجون الاحتلال زياد شلالدة

رام الله - دنيا الوطنأفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، عن الأسير المجاهد زياد شلالدة من بلدة أبو شخيدم شمال مدينة رام الله، بعد اعتقال استمر ثلاث سنوات ونصف.وجرى استقبال المحرر شلالدة بموكبٍ جماهيري حاشد، تزين برايات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وجناحها العسكري كتائب الشهيد عز الدين القسام، وسط صيحات التكبير وهتافات مؤيدة للمقاومة.وتوجه شلالدة إلى بلدة كوبر حيث منزل الشهيد أبو عاصف "عمر البرغوثي"، والد الأسير عاصم البرغوثي، وألقى التحية والسلام على والدة الأسير المحررة أم عاصف البرغوثي، وكان في استقباله جمع من أهالي بلدة كوبر بينهم الأسير المحرر عاصف البرغوثي وعضو المجلس الثوري لحركة فتح المحرر فخري البرغوثي.واعتقلت قوات الاحتلال الأسير شلالدة من مدينة الخليل، ويقطن في قرية أبو شخيدم قضاء رام الله بتايخ 11/1/2019، إلى جانب نجله محمود، بعد الاعتداء عليه بشكل مبرح، وحولته لمركز توقيف وتحقيق "المسكوبية".