شؤون فلسطينية

جماهير رام الله تستقبل الأسير المحرر من سجون الاحتلال زياد شلالدة

جماهير رام الله تستقبل الأسير المحرر من سجون الاحتلال زياد شلالدة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، عن الأسير المجاهد زياد شلالدة من بلدة أبو شخيدم شمال مدينة رام الله، بعد اعتقال استمر ثلاث سنوات ونصف.

وجرى استقبال المحرر شلالدة بموكبٍ جماهيري حاشد، تزين برايات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وجناحها العسكري كتائب الشهيد عز الدين القسام، وسط صيحات التكبير وهتافات مؤيدة للمقاومة.

وتوجه شلالدة إلى بلدة كوبر حيث منزل الشهيد أبو عاصف "عمر البرغوثي"، والد الأسير عاصم البرغوثي، وألقى التحية والسلام على والدة الأسير المحررة أم عاصف البرغوثي، وكان في استقباله جمع من أهالي بلدة كوبر بينهم الأسير المحرر عاصف البرغوثي وعضو المجلس الثوري لحركة فتح المحرر فخري البرغوثي.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير شلالدة من مدينة الخليل، ويقطن في قرية أبو شخيدم قضاء رام الله بتايخ 11/1/2019، إلى جانب نجله محمود، بعد الاعتداء عليه بشكل مبرح، وحولته لمركز توقيف وتحقيق "المسكوبية".

أخبار ذات صلة

(حماس) تكشف تفاصيل زيارتها للجزائر ولقاءها الرئيس تبون

(حماس) تكشف تفاصيل زيارتها للجزائر ولقاءها الرئيس تبون

(القناة 12): الشاباك يستعد لاحتمالية حدوث تصعيد بالضفة عقب زيارة بايدن

(القناة 12): الشاباك يستعد لاحتمالية حدوث تصعيد بالضفة عقب زيارة بايدن

الاحتلال يخطر بهدم منزل عائلة أحد منفذي عملية (إلعاد)

الاحتلال يخطر بهدم منزل عائلة أحد منفذي عملية (إلعاد)

القدس: إحباط محاولة المستوطنين إخلاء أربع عائلات من منازلها

القدس: إحباط محاولة المستوطنين إخلاء أربع عائلات من منازلها

هيئة الأسرى تعلن النتائج الأولية لتشريح جثمان الشهيدة سعدية فرج الله

هيئة الأسرى تعلن النتائج الأولية لتشريح جثمان الشهيدة سعدية فرج الله

غزة: &#34;العمل&#34; تُسلم الشؤون المدنية كشفًا جديدًا بأسماء مرشحة للتصاريح

غزة: "العمل" تُسلم الشؤون المدنية كشفًا جديدًا بأسماء مرشحة للتصاريح

المالكي يرحب بجهود فرنسا الداعمة والمؤيدة للقضية الفلسطينية

المالكي يرحب بجهود فرنسا الداعمة والمؤيدة للقضية الفلسطينية

الاحتلال يعتقل شاباً من القدس واعتداءات للمستوطنين في الخليل

الاحتلال يعتقل شاباً من القدس واعتداءات للمستوطنين في الخليل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

جماهير رام الله تستقبل الأسير المحرر من سجون الاحتلال زياد شلالدة

جماهير رام الله تستقبل الأسير المحرر من سجون الاحتلال زياد شلالدة

المالكي يرحب بجهود فرنسا الداعمة والمؤيدة للقضية الفلسطينية

المالكي يرحب بجهود فرنسا الداعمة والمؤيدة للقضية الفلسطينية

الاحتلال يعتقل شاباً من القدس واعتداءات للمستوطنين في الخليل

الاحتلال يعتقل شاباً من القدس واعتداءات للمستوطنين في الخليل

&#34;الشؤون المدنية&#34; بغزة تنشر تنويهًا هامًا للراغبين بزيارة مدينة القدس

"الشؤون المدنية" بغزة تنشر تنويهًا هامًا للراغبين بزيارة مدينة القدس

علي فيصل: نشكر للجزائر دورها المشهود في دعم قضية شعبنا الفلسطيني ونضاله

علي فيصل: نشكر للجزائر دورها المشهود في دعم قضية شعبنا الفلسطيني ونضاله

الديمقراطية: قرار موسكو إغلاق مكتب الوكالة اليهودية حكيم وصائب ويستحق التقدير

الديمقراطية: قرار موسكو إغلاق مكتب الوكالة اليهودية حكيم وصائب ويستحق التقدير

بلديتا الخليل &#34;وبلفورت&#34; الفرنسية تبحثان تعزيز التعاون المشترك في قطاعي السياحة والزراعة

بلديتا الخليل "وبلفورت" الفرنسية تبحثان تعزيز التعاون المشترك في قطاعي السياحة والزراعة

منذ أكثر من عامين.. الاحتلال يواصل عزل الأسير ربيع أبو نواس انفراديًا

منذ أكثر من عامين.. الاحتلال يواصل عزل الأسير ربيع أبو نواس انفراديًا

منوعات

شاهد: لحظة فقدان العازف العالمي كارلوس سانتانا الوعي على خشبة المسرح

شاهد: لحظة فقدان العازف العالمي كارلوس سانتانا الوعي على خشبة المسرح

فخورة بعيوب بشرتها..بطلة (عروس بيروت) مرام علي بدون فلتر أو مساحيق تجميل

فخورة بعيوب بشرتها..بطلة (عروس بيروت) مرام علي بدون فلتر أو مساحيق تجميل

تزامناً مع طرح أغنيته الجديدة..أحمد سعد في أغرب لوك!

تزامناً مع طرح أغنيته الجديدة..أحمد سعد في أغرب لوك!

ليس على فناني مصر القلق بعد الآن..جنازاتهم مؤمّنة 100%

ليس على فناني مصر القلق بعد الآن..جنازاتهم مؤمّنة 100%

بالفيديو: سر رشاقة هيفاء وهبي يظهر لأول مرة!

بالفيديو: سر رشاقة هيفاء وهبي يظهر لأول مرة!

شاهد: ابنة تامر حسني تشاركه أحدث أغانيه..وفيفي عبدو تعلّق

شاهد: ابنة تامر حسني تشاركه أحدث أغانيه..وفيفي عبدو تعلّق

مرض غريب يعاني منه براد بيت..لن تتوقعه!

مرض غريب يعاني منه براد بيت..لن تتوقعه!

سبب دفع ديانا كرزون وفنانين أردنيين للاعتذار عن الغناء في مهرجان جرش..فما هو؟

سبب دفع ديانا كرزون وفنانين أردنيين للاعتذار عن الغناء في مهرجان جرش..فما هو؟

العالمية ريهانا أصغر مليارديرة في أمريكا..كيف جمعت ثروتها؟

العالمية ريهانا أصغر مليارديرة في أمريكا..كيف جمعت ثروتها؟

خطوبة ابنة الملك الأردني..وخطيبها الفنزويلي يلفت الأنظار بوسامته

خطوبة ابنة الملك الأردني..وخطيبها الفنزويلي يلفت الأنظار بوسامته

عربي

الأردن: توقيف 8 أشخاص في حادثة تسرب غاز سام في العقبة

الأردن: توقيف 8 أشخاص في حادثة تسرب غاز سام في العقبة

وسائل إعلام أردنية تنفي أنباء إقامة مشروع منطقة آمنة على الحدود مع سوريا

وسائل إعلام أردنية تنفي أنباء إقامة مشروع منطقة آمنة على الحدود مع سوريا

تونس.. استدعاء راشد الغنوشي للتحقيق بشبهة تبييض أموال

تونس.. استدعاء راشد الغنوشي للتحقيق بشبهة تبييض أموال

&#34;الآلية الثلاثية&#34; بالسودان: صيغة الحوار &#34;انتفت&#34; مع رفض الجيش المشاركة

"الآلية الثلاثية" بالسودان: صيغة الحوار "انتفت" مع رفض الجيش المشاركة