غزة: "العمل" تُسلم الشؤون المدنية كشفًا جديدًا بأسماء مرشحة للتصاريح



وأمس، سلمت الوزارة، 400 اسم مرشح جديد للحصول على تصاريح عمل في الداخل، للشؤون المدنية.



وقالت: إنه "بذلك يكون عدد الأسماء المرشحة المرسلة للشؤون المدنية منذ الأسبوع الماضي 11000 اسم".



وأرسلت الوزارة، رسائل نصية للمواطنين المرشحين للحصول على تصاريح مفادها "عزيزي المواطن تم ارسال اسمك للشؤون المدنية مرشحا للعمل في الداخل".



وأكدت على تواصلها الدائم وتنسيقها مع الشؤون المدنية من أجل استصدار تصاريح العمال وفق الآليات المتفق عليها، لضمان وصولها إلى مستحقيها.



رام الله - دنيا الوطنسلمت وزارة العمل بغزة، مساء اليوم الخميس، الشؤون المدنية 6000 اسم مرشح جديد للحصول على تصاريح عمل في الداخل.