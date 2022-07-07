أمير مكة: لم يتم تسجيل أي أمراض أو حالات في يوم التروية



وأشار الأمير خالد الفيصل إلى أن أكثر من 150 ألفاً من رجال الأمن والعاملين الميدانيين لخدمة الحجاج، وإعادة 111 ألف مخالف وأكثر من 68 ألف مركبة غير مرخصة لدخول مكة المكرمة، وضبط أكثر من 2500 مخالف لنظامي الإقامة وأمن الحدود من جنسيات مختلفة في مكة المكرمة".



يذكر أن خطة تنفيذ تصعيد حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية، سجلت انسيابه في الحركة المرورية والتنظيمية والخدمية، وسط تكاملية الجهات الحكومية في تنفيذ مهامها وفق خطة معلنة مسبقا.



رام الله - دنيا الوطنأعلن رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، عدم تسجيل أي أمراض أو حالات في يوم التروية، ضمن حجاج بيت الله الحرام لهذا الموسم 1443هـ.وقال خالد الفيصل خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الخميس: "بالرغم من جائحة كورونا خلال العامين الماضيين... إلا أن المملكة العربية السعودية لم توقف الحج"، بحسب ما جاء على موقع (العربية نت).وأضاف: "المتطوعون على مستوى عال من الخبرة والأداء في خدمة الحجاج، ونرحب بالحجاج ونتشرف بخدمتهم في كل مكان وزمان، والمشاريع الحالية شهدت قفزة نوعية مقارنة بالعام الماضي".