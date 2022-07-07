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الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يرحب برفع عقوبات "ايكواس" عن جمهورية مالي

رام الله - دنيا الوطن
رحب الأمين لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، بقرار رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) خلال اجتماعهم على مستوى القمة العادية يوم 3 تموز/ يوليو 2022 بأكرا، عاصمة غانا، برفع العقوبات عن جمهورية مالي بما فيها العقوبات الاقتصادية والمالية، وذلك على اثر التقدم المحرز بخصوص آجال المرحلة الانتقالية بمالي. 

وثمن الأمين العام الجهود الحثيثة التي بذلها قادة ايكواس ووسيطها الرئيس الأسبق لنيجيريا، جودلاك جوناثان، والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، بالتعاون مع السلطة الانتقالية بمالي، للتوصل الى هذه النتيجة. 

وأكد الأمين العام أن منظمة التعاون الإسلامي، التي قامت بمساع حثيثة دعما منها لتلك الجهود واسهاما في تحقيق الأمن والسلم والاستقرار بجمهورية مالي وبالمنطقة، لتقف مع الشعب المالي وتتطلع الى أن يتم مسار الانتقال بسلاسة بما يخدم مصلحة الشعب المالي العليا ويمكنه من تحقيق ما يصبو اليه من أمن وسلم واستقرار وتنمية. 

وناشد شركاء مالي الدوليين مواصلة دعمهم لجمهورية مالي في هذه المرحلة الدقيقة.

كما أكد الأمين العام أن منظمة التعاون الإسلامي تظل على  استعداد للمساهمة، كما في الماضي، بالدفع قدما بمسار السلام في المنطقة إلى جانب "إيكواس" كلما لزم الأمر.

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