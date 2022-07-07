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شؤون فلسطينية

المالكي يرحب بجهود فرنسا الداعمة والمؤيدة للقضية الفلسطينية

المالكي يرحب بجهود فرنسا الداعمة والمؤيدة للقضية الفلسطينية
رياض المالكي
رام الله - دنيا الوطن
استقبل وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي عصر اليوم الخميس في مقر الوزارة مديرة دائرة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الفرنسية السفيرة آن جيجون.

‎وفي بداية الاجتماع رحب الوزير المالكي بجيجون، وأعرب عن تقدير دولة فلسطين لمواقف الجمهورية الفرنسية المهمة والداعمة للقضية الفلسطينية ومن بينها الدعم المادي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين (أونروا) وزيادة دعمها المالي. 

كما شكر فرنسا على دعمها التنموي المستمر للحكومة الفلسطينية، وكذلك الدعم السياسي ومواقفها الواعدة التي تهدف لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

‎وتباحث الطرفان في زيارة الرئيس محمود عباس في الفترة المقبلة إلى فرنسا، وأكدا على أهمية استمرار الحوار السياسي، بهدف التواصل والتنسيق المستمر على أعلى المستويات بين الجانبين.

‎وأطلع الوزير المالكي السفيرة جيجون على آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية، والانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في حق الفلسطينيين. 

‎وبدورها، أكدت السفيرة جيجون أن فرنسا تنظر باهتمام لتطورات الوضع السياسي في الأرض الفلسطينية المحتلة، وأعربت عن موقف فرنسا المنافي لأي عمل أحادي من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم التوترات.

‎وأوضحت موقف فرنسا الثابت من حل الدولتين، كونه الحل الوحيد الذي سيسمح بالتوصل إلى تسوية عادلة و دائمة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، في إطار القانون الدولي والمعايير المتفق عليها دولياً.

وحضر الاجتماع من الجانب الفرنسي القنصل العام الفرنسي في القدس السيد رينيه تروكاز، والمستشار السياسي في القنصلية اوريليان بواسييه. 

كما وحضر من الجانب الفلسطيني مدير دائرة اوروبا الغربية المستشار أول إيهاب الطري، مسؤول ملف فرنسا سكرتير ثالث يارا دعيق، وسكرتير ثالث دانية دسوقي من مكتب الوزير.

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