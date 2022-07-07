شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل شاباً من القدس واعتداءات للمستوطنين في الخليل

الاحتلال يعتقل شاباً من القدس واعتداءات للمستوطنين في الخليل
اعتقالات بالضفة
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، أحد الشبان المقدسيين في حي سلوان، فيما نفذ مستوطنون اعتداءات جديدة جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية.

واعتقل جيش الاحتلال الشاب نشأت دوابشة من حي سلوان جنوب المسجد الأقصى، بعد مداهمة منزله في البلدة المقدسية.


وقررت سلطات الاحتلال إبعاد الشاب المقدسي المصور منصور محمود عن منطقة باب العامود، لمدة 15 يوماً، بعد استدعائه للتحقيق.

وغرب القدس المحتلة، هدمت قوات الاحتلال مغسلة في قرية النبي صموئيل، تعود للمواطن أنس عبيد، بحجة البناء دون ترخيص.

كما جرفت آليات الاحتلال أرضاً للمواطن المقدسي لؤي الكسواني، في القرية نفسها، والتي هدم الاحتلال نحو 80 بالمئة من بيوتها، ضمن محاولات عزلها عن الضفة الغربية والقدس المحتلة من خلال جدار الفصل العنصري.

وفي الخليل، نفذت مجموعة من المستوطنين اعتداءات جديدة، طالت عائلة الهريني في منطقة بيرين بمسافر يطا جنوب المدينة.

وهاجم مجموعة من مستوطني مستوطنة (عتنائيل) المقامة على أراضي المواطنين شرق يطا، عائلة المواطن إبراهيمي الهريني وأولاده في منزلهم الكائن بمنطقة بيرين، واندلعت مواجهات بين الفلسطينيين والمستوطنين المعتدين.

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