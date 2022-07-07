شؤون فلسطينية

بلينكن: إسرائيل تمنت إغلاق قضية "أبو عاقلة" ولكن بالنسبة لنا لم تنته

بلينكن: إسرائيل تمنت إغلاق قضية "أبو عاقلة" ولكن بالنسبة لنا لم تنته
أنتوني بلينكن
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن: إن "إدارة بايدن تتوقع أن تتخذ إسرائيل المزيد من الخطوات عقب استنتاجات التحقيق في مقتل شيرين أبو عاقلة".

وأضاف بلينكن في تصريحات له اليوم الخميس، أنه "في إسرائيل كانوا يأملون أن تؤدي نتائج الفحص الباليستي للرصاصة وإعلان الخارجية الأمريكية حول هذا الموضوع إلى إغلاق القضية".

وتابع: "لكن تشير التصريحات إلى أنه بالنسبة للولايات المتحدة، فإن القضية لم تنته بعد".

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الأمريكية: إن "الرصاصة التي قتلت أبو عاقلة أطلقت من مواقع القوات الإسرائيلية"، مضيفة أنها كانت متضررة للغاية ولم يتمكن الخبراء من تحديد منشئها.

وذكرت أن فحص الرصاصة التي قتلت أبو عاقلة تم من دون مشاركة إسرائيلية أو فلسطينية.

وأضافت الوزارة أن منسق الأمن الأمريكي منح صلاحية للاطلاع على التحقيقات الفلسطينية والإسرائيلية في مقتل أبو عاقلة.

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