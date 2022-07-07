شؤون فلسطينية

بقيمة 369 ألف دولار.. الصحة الفلسطينية تتسلم أجهزة ومعدات طبية بدعم من (جايكا)

بقيمة 369 ألف دولار.. الصحة الفلسطينية تتسلم أجهزة ومعدات طبية بدعم من (جايكا)
رام الله - دنيا الوطن
تسلمت وزارة الصحة، اليوم الخميس، أجهزة ومعدات طبية بدعم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، بحضور الممثل الرسمي للوكالة في فلسطين توشيا آبي، وذلك في مقر الوزارة بمدينة رام الله.

وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة: "إن هذه الشحنة من الدعم بقيمة نحو 369 ألف دولار، تشمل أسرّة وحدة العناية المركزة، ومقياس تدفق الأوكسجين، وجهاز التنفس الاصطناعي، ووحدة مراقبة جانب السرير، ومعدات المختبر مثل عداد خلايا الدم والمحلل الكيميائي والمعقم بالبخار"، مضيفة: "إن شحنة مشابهة بدعم من (جايكا) قد تم إرسالها إلى قطاع غزة".

وتابعت بقولها: "تأتي هذه الشُحنة ضمن حزمة من الدعم الذي تقدمه الوكالة اليابانية التعاون الدولي لوزارة الصحة بمعدات وأجهزة ومستلزمات طبية وتدريب كوادر في الضفة الغربية وقطاع غزة، بقيمة نحو مليون وسبعمئة ألف دولار، امتدت منذ حزيران من العام الماضي (2021) وتستمر حتى كانون الأول من العام المقبل 2023".

وشكرت وزيرة الصحة اليابان، إمبراطورا وحكومة وشعبا، وأشادت بالدعم السخي من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي على مر السنوات ممثلة برئيسها في فلسطين توشيا آبي.

من جهته، أكد توشيا آبي استمرار الدعم للقطاع الصحي الفلسطيني، مشيدا بجهود الوزارة في توفير ما يلزم المواطنين من بنية تحتية ومعدات وتعزيز قدرات الكوادر الصحية الفلسطينية.

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