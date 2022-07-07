الرجوب: نحن ندفع اليوم ثمن تأجيل الانتخابات الفلسطينية



وأضاف: "يجب أن نبادر ونتفق بيننا قبل الذهاب لمصر ولا خيار أمامنا إلا خيار الوحدة وبناء نظام سياسي من خلال العملية الديمقراطية"، مشدداً أنه يجب إنهاء مظاهر الانقسام الداخلي وتشكيل حكومة وطنية تحظى بمصداقية، ومن حقنا أن نمارس كل أشكال النضال والمقاومة.



وفيما يخص زيارة الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط وفلسطين، ذكر أمين سر اللجنة المركزية لحركة (فتح) أنه ليس لدينا توقعات عالية من زيارة بايدن.



وأكد الرجوب أن إدارة بايدن ليس لديها قرار حتى الآن برفع الكرت الأصفر للحكومة الإسرائيلية حتى بالقضايا التي تحدث عنها بايدن أنها مبدئية كحل الدولتين وضع القدس الإجراءات أحادية الجانب أرهاب المستوطنين والجيش.



وحول قضية الشهيدة شيرين أبو عاقلة، أكمل: "نحن في اللجنتين التنفيذية والمركزية لفتح اتخذنا قرارًا بالإجماع بعدم التشويش على زيارة بايدن، وإعطاء الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي فرصة على أمل ان يكون هناك آليات عمل جديدة تجاه الاحتلال والعدوان الإسرائيلي".

رام الله - دنيا الوطنتحدث أمين سر اللجنة المركزية لحركة (فتح) جبريل الرجوب، مساء الخميس، حول العملية الانتخابية في فلسطين، قائلاً: "نحن اليوم ندفع ثمن تأجيل الانتخابات".وقال الرجوب في تصريح لقناة (الشرق): إن "مصر لديها الآليات القادرة على بناء وحدة وطنية فلسطينية، ولكن بالتأكيد لا تريد الضغط علينا".