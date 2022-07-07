شؤون فلسطينية

تفاصيل اللقاء بين نائب رئيس الوزراء ووفد أمريكي برام الله

تفاصيل اللقاء بين نائب رئيس الوزراء ووفد أمريكي برام الله
رام الله - دنيا الوطن
استقبل رئيس دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية، نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو في مكتبه بمدينة رام الله، اليوم الخميس، وفدا أميركيا من أعضاء الكونغرس المحليين لولاية كاليفورنيا.

وأطلع أبو عمرو الوفد الأميركي على آخر التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية، خاصة تنكر إسرائيل لحل الدولتين، وما تقوم به من نشاطات استيطانية واسعة وإجراءات في القدس واعتداءات على المسجد الأقصى وإرهاب المستوطنين، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأكد أبو عمرو للوفد الأميركي أن المنطقة لن تعرف السلام أو الأمن أو الاستقرار طالما ظل الاحتلال الإسرائيلي قائما، ودون أن تقوم الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس القرار 194.

كما أكد أهمية أن يفي الرئيس الأميركي بالوعود التي أطلقها بشأن الالتزام بحل الدولتين، ووقف الاستيطان والإجراءات أحادية الجانب، واحترام الوضع التاريخي القائم في الحرم الشريف، ورفض طرد الفلسطينيين من بيوتهم في أحياء القدس.

ودعا أبو عمرو أعضاء الوفد إلى الضغط على حكومتهم من أجل رفع اسم منظمة التحرير الفلسطينية عن قائمة الإرهاب، وإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية.

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