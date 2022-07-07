شؤون فلسطينية

"الشؤون المدنية" بغزة تنشر تنويهًا هامًا للراغبين بزيارة مدينة القدس

"الشؤون المدنية" بغزة تنشر تنويهًا هامًا للراغبين بزيارة مدينة القدس
مدينة القدس
رام الله - دنيا الوطن
نشرت الهيئة العامة للشؤون المدنية بغزة، مساء اليوم الخميس، إعلانًا هامًا للراغبين في زيارة مدينة القدس الفترة المقبلة، عقب منح الجانب الإسرائيلي عددا من تصاريح الزيارة لأهالي القطاع. 

وقالت الهيئة: إن "رسوم الرحلة تبلغ 80 شيكل عن كل مسافر لشركة الباصات الناقلة (شركة أبو علبة)، والتي سوف تنقل المسافرين من أماكن التجمع وحتى مدينة القدس، ذهاباً وإياباً".

وأضافت: "أما فيما يخص أماكن التجمع، ستقوم الشركة الناقلة باصطحابكم من الأماكن التالية: رفح (دوار العودة)، خانيونس (مفترق بني سهيلا)، دير البلح (موقف البلد)، المغازي (مفترق المغازي)، النصيرات والبريج (مفترق النصيرات أمام البنك الإسلامي)، غزة (ساحة الكتيبة)، شمال غزة (دوار الشيخ زايد)".

وتابعت الهيئة: "أن وقت الانطلاق سوف يكون موعد انطلاق الحافلات يوم السفر في الأوقات التالية: رفح ( 4:30 فجراً)، خانيونس (4:45 فجراً)، دير البلح (5:00 فجراً)، المغازي (5:10 فجراً)، النصيرات والبريج (5:15 فجراً)، غزة (5:10 فجراً)، شمال غزة (5:30 فجراً)".

ونوهت بأنه يمنع إدخال الأغذية أو المشروبات أو الحلويات أو الكتب أو الذهب أو الأجهزة الإلكترونية.

وأكملت الهيئة: "التصريح مخصص لزيارة مدينة القدس فقط لا غير، لذلك يمنع منعاً باتاً مغادرتها لأي مكان آخر"، مشددة على أنه يجب الالتزام بكافة الضوابط والتعليمات والتوجيهات الصادرة لكم أثناء السفر، وأثناء وصولكم إلى مدنية القدس.

كما وشددت على ضرورة الالتزام بالعودة إلى معبر بيت حانون (إيرز) في الوقت المحدد لذلك، حتى لا تعرض نفسك للمساءلة القانونية.

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