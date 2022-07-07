علي فيصل: نشكر للجزائر دورها المشهود في دعم قضية شعبنا الفلسطيني ونضاله

رام الله - دنيا الوطنأشاد علي فيصل، نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بالدور المتقدم الذي تلعبه الجزائر في دعم شعبنا الفلسطيني ونضاله ضد الاحتلال الإسرائيلي.وقال علي فيصل في حفل استقبال شهدته سفارة الجزائر احتفالاً بذكرى استقلالها: "جئنا نشهد للجزائر أنها شكلت النموذج الساطع لحركات التحرر في إفريقيا ومنطقتنا وشعبنا، وكانت ملهمة للشعوب بإرساء منهج المقاومة مجسدة القول بالفعل في إطار مسار ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، وبمزيد من المقاومة الشعبية الشاملة وكافة أشكالها".وأضاف: "لقد شكلت ثورة الجزائر توأم الثورة الفلسطينية فكان احتضانها لشعب فلسطين ومقاومته ومن على أرض استقلالها أُعلِن استقلال دولة فلسطين الذي نعمل من أجل تجسيده حقيقة واقعة بدولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين".وتابع فيصل: "كما كانت الجزائر راعية للوحدة الوطنية الفلسطينية في إنعقاد المجلس الوطني التوحيدي على أرضها وهي اليوم ترعى حواراً وطنياً من أجل هذا الهدف النبيل، لأنه عنصر القوة الحاسم بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وأساس الاستراتيجية الفلسطينية الموحدة وثابتها المقاومة".وأكمل: "يسجل للجزائر موقفها المتقدم في مواجهة التطبيع حينما تصدت بشجاعة لمحاولات إدخال إسرائيل للاتحاد الإفريقي. وهنا نحن ومن هذا الموقف ندعو لمواجهة الدعم الأميركي لإسرائيل ونحذر من إقامة أحلاف أمنية وتعويم التطبيع التي لن تمر، وستسقط كما سقطت من قبل مشاريع صفقة القرن والشرق الأوسط الكبير على يد مقاومة وانتفاضة شعب فلسطين ولبنان وشعوب أمتنا وأحرار العالم".