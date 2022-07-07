شؤون فلسطينية

بلديتا الخليل "وبلفورت" الفرنسية تبحثان تعزيز التعاون المشترك في قطاعي السياحة والزراعة

بلديتا الخليل "وبلفورت" الفرنسية تبحثان تعزيز التعاون المشترك في قطاعي السياحة والزراعة
رام الله - دنيا الوطن
استقبل رئيس بلدية الخليل الأستاذ تيسير أبو سنينة اليوم الخميس في مكتبه، رئيس بلدية بلفورت الفرنسية (داميين ميسلوت) والوفد المرافق له، لبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير علاقة الصداقة التي تربط البلديتين، وذلك بمشاركة رئيس جمعية التعاون الثقافي الفرنسي الدكتور أنور أبو عيشة وبحضور عدد من أعضاء المجلس البلدي ومدراء الوحدات الإدراية ورؤساء الأقسام المختلفة في البلدية.

ورحبّ أبو سنينة بالوفد الضيف، مثنياً على جهود بلدية بلفورت في دعم ملف تسجيل بلدة الخليل القديمة على لائحة "اليونسكو" للتراث العالمي الإنساني المهدد بالخطر والتي تُوجت بالنجاح، لافتاً إلى أنّ هذا الإنجاز كان لها كبير الأثر في تثبيت الرواية الفلسطينية ودحض رواية الاحتلال الإسرائيلي المضللة.

 وثمّن أبو سنينة حرص بلدية بلفورت على تطوير التعاون مع بلدية الخليل في قطاعي السياحة والزراعة، معرباً عن سعادته لاستئناف وتطوير العلاقة بين الطرفين، موضحاً أنّ مدينة الخليل الأكبر على مستوى فلسطين من حيث المساحة والسكان والاقتصاد، مشيراً إلى التحديات التي تواجه البلدية في تقديم خدماتها بسبب إغلاق قلب المدينة واستباحتها من المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال.

من جانبه، أكدّ (ميسلوت) أنّ هذه الزيارة تأتي لتعزيز التعاون بين البلديتين، مشيراً إلى أنّ الوفد المرافق له يتضمن أعضاء مجلس بلدي مكلفين بالسياحة والزراعة، مبدياً استعداده لبذل كل الجهود للخروج بمشاريع تطويرية مشتركة، لافتاً إلى أنّه يدرك حجم المعاناة التي يعانيها الفلسطينيون بسبب الاحتلال ومستوطنيه، موضحاً أنه خلال زيارته الأولى لفلسطين تعرّض لمضايقات المستوطنين في القدس المحتلة، معبراً عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

هذا وتمّ عقد لقاء خاص مع قسمي الزراعة والسياحة، تضمنت عروض تقديمية عن خدمات واحتياجات القسمين، إضافةً إلى زيارة مستشفى الخليل الحكومي ومتحف البلدة القديمة ومركز بلدية الخليل السياحي في البلدة القديمة.





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