منذ أكثر من عامين.. الاحتلال يواصل عزل الأسير ربيع أبو نواس انفراديًا

رام الله - دنيا الوطنأكّد نادي الأسير أنّ إدارة سجون الاحتلال تواصل عزلالأسير ربيع أبو نواس (33 عامًا) من بلدة سنجل/ رام الله، انفراديًا منذ أكثر من عامين، حيث نقلته مؤخرًا إلى عزل سجن "جلبوع".وأوضح نادي الأسير، أن عائلته تمكّنت من زيارته مؤخرًا، بعد حرمان استمر لمدة ثلاثة شهور، حيث واجه الأسير ابو نواس على مدار فترة عزل الانفراديّ ظروفًا قاهرة وصعبة للغاية، وتعمدت إدارة السجون عرقلة زيارة عائلته له من خلال نقلهالمتكرر من سجن إلى آخر، ورغم الجهود التي بذلها رفاقه الأسرى، والتي أفضت إلى إنهاء عزله لفترة قصيرة، إلا أنها قامت بعزله مجددًا.وكان الأسير ابو نواس تعرض لعملية تنكيل ممنهجة استمرت منذ شهر شباط عام 2020، بعد أن واجه الأسرى عملية قمع واسعة في سجن "عوفر"، خلالها اعتدت عليه قوّات القمع وأُصيب بجروح، ونُقل لاحقًا إلى العزل الإنفراديّ.يذكر أنّه متزوج وأب لثلاث طفلات، وهو معتقل منذ شهر أكتوبر عام 2019، عندما نُقل للعزل كان موقوفًا، وكان من المفترض أن يصدر بحقّه حُكمًا لعدة شهور، إلا أنه وبعد إدعاء إدارة السّجون أنّه قام بضرب أحد السّجانين ومواجهته، تطالب سلطات الاحتلال اليوم الحكم عليه بالسّجن لمدة تصل لـ16 عامًا.يُشار إلى أنّ سياسة العزل الإنفراديّ، تُشكّل إحدى أقسى وأخطر السياسات التّنكيلية التي تُمارس بحقّ الأسرى بمستوياتها المختلفة، وقد صعّدت إدارة سجون الاحتلال من عمليات العزل الانفراديّ مقارنة مع السنوات القليلة الماضية.