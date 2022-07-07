شؤون فلسطينية

نايف الرجوب يدعو للحشد والمشاركة في صلاة العيد في الإبراهيمي

نايف الرجوب يدعو للحشد والمشاركة في صلاة العيد في الإبراهيمي
القيادي في حركة حماس نايف الرجوب
رام الله - دنيا الوطن
طالب القيادي في حركة حماس، الشيخ نايف الرجوب، الفلسطينيين بالحشد والتواجد في المسجد الإبراهيمي في الخليل، لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

وأكد أن على الجميع التوجه للأماكن المقدسة لا سيما المسجد الإبراهيمي؛  تلبية لنداء الله، وحماية لها من المحاولات الإسرائيلية لتهويدها وفرض السيطرة عليها.

وبين  الرجوب أن الاحتلال فرض السيطرة على المسجد الإبراهيمي، بحيث لا يدخله المسلمون إلا بإرادة ومشيئة اليهود فيمر أيام وأسابيع عديدة لا يرفع الأذان في المسجد.

 وأضاف "كثرة ريادة المسلمون للحرم سيمنع الاحتلال من فرض السيطرة عليه وعلى باقي الأماكن المقدسة وهو صمام الأمان لعدم استحواذ اليهود".

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