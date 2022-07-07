شؤون فلسطينية

رأفت: جريمة قتل الطالب غنام وتركه ينزف واختطاف جثمانه تتطلب موقفا من المجتمع الدولي

رأفت: جريمة قتل الطالب غنام وتركه ينزف واختطاف جثمانه تتطلب موقفا من المجتمع الدولي
الشهيد صالح رأفت
رام الله - دنيا الوطن
أدان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) صالح رأفت جريمة الحرب البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال بحق الشهيد الطالب في جامعة القدس المفتوحة رفيق غنام والذي تُرك ينزف حتى الموت دون تقديم الإسعاف الطبي له ومن ثم اختطف الاحتلال جثمانه ورفض تسليمه، مؤكد أن هذه جريمة تضاف إلى جرائم الاحتلال التي يرتكبها بحق كل ما هو فلسطيني.

وأوضح أن سلطات الاحتلال تواصل مسلسل جرائمها سواء بالقتل العمد للمواطنين الفلسطينيين أو بالتهجير القسري لأبناء شعبنا في القدس الشرقية وفي الأغوار الشمالية ومسافر يطا إضافة الى التوسع الاستيطاني وبناء المزيد من الوحدات الاستيطانية الاستعمارية في معظم المحافظات الشمالية.

وفي سياق آخر أشار رأفت إلى إعلان الاحتلال عن مخطط استيطاني جديد لربط المستوطنات في الأغوار بمدينة القدس من خلال أنفاق، اضافة إلى بناء مستوطنات جديدة في العيزرية وبيت حنينا ومصادرة ما يقارب من 67 ألف دونم من أبو ديس وحتى مخماس، وأكد على أن هذه الممارسات الاستيطانية تأتي في إطار التنفيذ الفعلي لعملية الضم التي تعززها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في انتهاك لكل القرارات الدولية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي. 

ودعا رأفت أبناء شعبنا الى مواصلة الصمود والتصدي والوقوف في وجه الإجراءات الإسرائيلية بكل أشكال المقاومة الشعبية على الأرض مشددا على ان القيادة تتابع العمل مع المجتمع الدولي من أجل اتخاذ إجراءات فعلية للضغط على إسرائيل وإلزامها بوقف كل هذه الأعمال المنافية والمخالفة للقرارات الدولية ذات الشأن، ومستمرة في تواصلها مع المؤسسات الدولية لممارسة الضغط على إسرائيل لوقف كل هذه الممارسات والإجراءات الأحادية من قبل سلطات الاحتلال التي تدمر أي إمكانية لحل الدولتين. 

من جهة اخرى أشاد رأفت في نهاية بيانه بالدور الذي تلعبه الجالية الفلسطينية وأنصار الشعب الفلسطيني في التأثير على الرأي العام الأمريكي.

 وبيّن أن ذلك يتجسد باتساع التأييد الشعبي الأمريكي للقضية الفلسطينية، ومواقف الاستنكار التي تصدر عنه للإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطيني المحتلة، وأخذ العديد من الشركات الامريكية مبادرات بوقف العمل في المستوطنات الاستعمارية بالمحافظات الشمالية الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى ما قامت به شركة بن اند جيري الامريكية برفع قضية من أجل عدم بيعها في المستوطنات، بعكس المواقف التي تتخذها الإدارة الأمريكية التي تواصل دعمها للاحتلال الإسرائيلي. 


أخبار ذات صلة

بلديتا الخليل &#34;وبلفورت&#34; الفرنسية تبحثان تعزيز التعاون المشترك في قطاعي السياحة والزراعة

بلديتا الخليل "وبلفورت" الفرنسية تبحثان تعزيز التعاون المشترك في قطاعي السياحة والزراعة

منذ أكثر من عامين.. الاحتلال يواصل عزل الأسير ربيع أبو نواس انفراديًا

منذ أكثر من عامين.. الاحتلال يواصل عزل الأسير ربيع أبو نواس انفراديًا

&#34;الديمقراطية&#34;: قرار موسكو إغلاق مكتب الوكالة اليهودية حكيم وصائب ويستحق التقدير

"الديمقراطية": قرار موسكو إغلاق مكتب الوكالة اليهودية حكيم وصائب ويستحق التقدير

نايف الرجوب يدعو للحشد والمشاركة في صلاة العيد في الإبراهيمي

نايف الرجوب يدعو للحشد والمشاركة في صلاة العيد في الإبراهيمي

&#34;التعليم العالي&#34;: إطلاق مشروع التعليم من أجل تعزيز النوع الاجتماعي قريباً

"التعليم العالي": إطلاق مشروع التعليم من أجل تعزيز النوع الاجتماعي قريباً

غانتس يقرر زيادة حصة تصاريح العمل والتجارة بقطاع غزة

غانتس يقرر زيادة حصة تصاريح العمل والتجارة بقطاع غزة

إعلام اسرئيلي: اعتقال أحد السكان البدو تجنّد في الجيش بأوامر من حماس

إعلام اسرئيلي: اعتقال أحد السكان البدو تجنّد في الجيش بأوامر من حماس

&#34;الخارجية&#34;: شعبنا ضحية مستمرة لغياب الإرادة الدولية بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية

"الخارجية": شعبنا ضحية مستمرة لغياب الإرادة الدولية بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

بلديتا الخليل &#34;وبلفورت&#34; الفرنسية تبحثان تعزيز التعاون المشترك في قطاعي السياحة والزراعة

بلديتا الخليل "وبلفورت" الفرنسية تبحثان تعزيز التعاون المشترك في قطاعي السياحة والزراعة

&#34;الديمقراطية&#34;: قرار موسكو إغلاق مكتب الوكالة اليهودية حكيم وصائب ويستحق التقدير

"الديمقراطية": قرار موسكو إغلاق مكتب الوكالة اليهودية حكيم وصائب ويستحق التقدير

نايف الرجوب يدعو للحشد والمشاركة في صلاة العيد في الإبراهيمي

نايف الرجوب يدعو للحشد والمشاركة في صلاة العيد في الإبراهيمي

رأفت: جريمة قتل الطالب غنام وتركه ينزف واختطاف جثمانه تتطلب موقفا من المجتمع الدولي

رأفت: جريمة قتل الطالب غنام وتركه ينزف واختطاف جثمانه تتطلب موقفا من المجتمع الدولي

&#34;التعليم العالي&#34;: إطلاق مشروع التعليم من أجل تعزيز النوع الاجتماعي قريباً

"التعليم العالي": إطلاق مشروع التعليم من أجل تعزيز النوع الاجتماعي قريباً

&#34;التربية&#34; وسلطة جودة البيئة تؤكدان على مرتكزات التعاون المشترك

"التربية" وسلطة جودة البيئة تؤكدان على مرتكزات التعاون المشترك

&#34;الاقتصاد&#34;: دمغ 7.77 طن ذهب في النصف الأول من العام الجاري

"الاقتصاد": دمغ 7.77 طن ذهب في النصف الأول من العام الجاري

حماس: انطلاق حركة الأحرار مثّل إضافة فاعلة للحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة

حماس: انطلاق حركة الأحرار مثّل إضافة فاعلة للحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة

منوعات

تزامناً مع طرح أغنيته الجديدة..أحمد سعد في أغرب لوك!

تزامناً مع طرح أغنيته الجديدة..أحمد سعد في أغرب لوك!

ليس على فناني مصر القلق بعد الآن..جنازاتهم مؤمّنة 100%

ليس على فناني مصر القلق بعد الآن..جنازاتهم مؤمّنة 100%

بالفيديو: سر رشاقة هيفاء وهبي يظهر لأول مرة!

بالفيديو: سر رشاقة هيفاء وهبي يظهر لأول مرة!

شاهد: ابنة تامر حسني تشاركه أحدث أغانيه..وفيفي عبدو تعلّق

شاهد: ابنة تامر حسني تشاركه أحدث أغانيه..وفيفي عبدو تعلّق

مرض غريب يعاني منه براد بيت..لن تتوقعه!

مرض غريب يعاني منه براد بيت..لن تتوقعه!

سبب دفع ديانا كرزون وفنانين أردنيين للاعتذار عن الغناء في مهرجان جرش..فما هو؟

سبب دفع ديانا كرزون وفنانين أردنيين للاعتذار عن الغناء في مهرجان جرش..فما هو؟

العالمية ريهانا أصغر مليارديرة في أمريكا..كيف جمعت ثروتها؟

العالمية ريهانا أصغر مليارديرة في أمريكا..كيف جمعت ثروتها؟

خطوبة ابنة الملك الأردني..وخطيبها الفنزويلي يلفت الأنظار بوسامته

خطوبة ابنة الملك الأردني..وخطيبها الفنزويلي يلفت الأنظار بوسامته

بعد حادث سير خطير..ابنة فنانة شهيرة في حالة حرجة

بعد حادث سير خطير..ابنة فنانة شهيرة في حالة حرجة

لماذا اعتذر والد حسام حبيب من شيرين؟

لماذا اعتذر والد حسام حبيب من شيرين؟

عربي

وسائل إعلام أردنية تنفي أنباء إقامة مشروع منطقة آمنة على الحدود مع سوريا

وسائل إعلام أردنية تنفي أنباء إقامة مشروع منطقة آمنة على الحدود مع سوريا

تونس.. استدعاء راشد الغنوشي للتحقيق بشبهة تبييض أموال

تونس.. استدعاء راشد الغنوشي للتحقيق بشبهة تبييض أموال

&#34;الآلية الثلاثية&#34; بالسودان: صيغة الحوار &#34;انتفت&#34; مع رفض الجيش المشاركة

"الآلية الثلاثية" بالسودان: صيغة الحوار "انتفت" مع رفض الجيش المشاركة

(واللا): إسقاط مسيرة أخرى لـ(حزب الله) كانت متجهة نحو منصة (كاريش)

(واللا): إسقاط مسيرة أخرى لـ(حزب الله) كانت متجهة نحو منصة (كاريش)