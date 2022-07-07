غانتس يقرر زيادة حصة تصاريح العمل والتجارة بقطاع غزة





وأكد أن طائرات حزب الله التي تم تسييرها اتجاه حقل "كاريش"، من صنع إيراني كتلك التي يتم محاولة نقلها لمناطق السلطة الفلسطينية لصالح التنظيمات ومثل التي يتم ضرب فيها أهداف بالسعودية".





وقال إن "إسرائيل ستعمل على تعزيز التعاون في المنطقة ضد إيران في مجالات الدفاع الجوي والبحري وغيرها".









وعلّق غانتس، على زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المرتقبة إلى المنطقة، قائلًا إنه "سيقدم وكبار المسؤولين في وزارة الجيش الإسرائيلي والقوات الجوية إلى بايدن لمحة عن المنظومة الجديدة لاعتراض الصواريخ بنظام الليزر والذي يعتبر الأول في العالم للتصدي للصواريخ والطائرات بدون طيار وغيرها".