إعلام اسرئيلي: اعتقال أحد السكان البدو تجنّد في الجيش بأوامر من حماس





وزعم جيش الاحتلال، أن كَشْف هذه المحاولات جاء بالتعاون مع جهاز الأمن العام (الشاباك).











رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بأن جهاز الأمن العام (الشاباك) قام باعتقال أحد السكان البدو من بلدة حورة في النقب بتهمة جمع معلومات من داخل الجيش بأوامر من (حماس).وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إنها اعتقلت شابًا، بعدما تجند في الجيش الإسرائيلي بناء على أوامر من (حماس) لجمع معلومات من داخل الجيش".وقد أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق، عن محاولات قامت بها حركة (حماس)، لاختراق هواتف جنود إسرائيليين باستخدام حسابات مزيفة على شبكات التواصل الاجتماعي.