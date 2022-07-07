وسائل إعلام أردنية تنفي أنباء إقامة مشروع منطقة آمنة على الحدود مع سوريا

نقلت وكالة (عمون الإخبارية)، ت

رام الله - دنيا الوطنأكد مصدرأردني مسؤول نفيه بصورة قاطعة ما تردد من أنباء بشأن إقامة منطقة آمنة على الحدود الأردنية السورية.صرّيح عن المصدر بأنه "لم يطرح أي شيء من هذا القبيل على الإطلاق"، مشيرا إلى عدم وجود أي "أحاديث حول إنشاء منطقة آمنة، مع التأكيد على أن الأردن لا يفكر بإنشاء هذه المنطقة".وكان تردد في السابق نقلا عن مصادر سورية لم يكشف عنها، ما يفيد بأن أمر إقامة منطقة آمنة على الحدود السورية الأردنية بات وشيكا، وذلك بهدف وضع حد للنفوذ الإيراني.