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دولي

إعلام بريطاني: رئيس الوزراء بوريس جونسون سيقدم استقالته من منصبه

إعلام بريطاني: رئيس الوزراء بوريس جونسون سيقدم استقالته من منصبه
بوريس جونسون - رئيس الوزراء البريطاني
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام بريطانية، صباح اليوم، بأن رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون سيستقيل من منصبه.

وقالت شبكة (BBC) البريطانية، إن رئيس الوزراء البريطاني سيلقي بيانا في غضون ساعات.

وبحسب وكالة (رويترز) للأنباء، فإن رئيس لجنة المقاعد الخلفية لحزب المحافظين أبلغ موافقته على التنحي من منصبه.

وقدّمت ميشيل دونيلان، وزيرة التعليم في الحكومة البريطانية، استقالتها بعد يومين من تنصيبها.

وقال وزير المالية البريطاني، ناظم زهاوي، في تصريح له، إنه "على رئيس الوزراء بوريس جونسون أن يرحل".

وبحسب وكالات أنباء بريطانية، فإن هناك 53 استقالة في حكومة جونسون خلال 48 ساعة.

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