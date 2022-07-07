صور.. ضبط 19 فرش حشيش وكمية من الحبوب المخدرة بمحافظتي الوسطى ورفح

رام الله - دنيا الوطنضبطت دائرة شرطة مكافحة المخدرات في المحافظة الوسطى، 19 فرش حشيش، وكمية من الحبوب المخدرة خلال مهمتين تفتيشيتين بمحافظتي الوسطى ورفح.وفي السياق، أوضح مدير شرطة المحافظة الوسطى العميد ناصر أبو ناصر، في تصريح نشره موقع وزارة الداخلية، أن دائرة مكافحة الوسطى تمكنت خلال المهمتين من القبض على مُروجين اثنين.وذكر أنه تم ضبط خلال المهمتين "19" فرش حشيش، و"1311" حبة مخدرة متنوعة، ومسدساً، بالإضافة إلى مبلغ مالي بقيمة 2700 دولار، استخدمت في ترويج المواد المخدرة.وأشاد مدير شرطة المحافظة الوسطى بالجهود التي تبذلها إدارة شرطة مكافحة المخدرات في ملاحقة وضرب بؤر تجار ومروجي المواد المخدرة، من خلال تكاتف الجهود المشتركة مع الإدارات الشرطية المختصة.وأشار العميد أبو ناصر إلى أنه تم إحالة ملف القضية والمضبوطات إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.