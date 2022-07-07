عاجل

  • رئيس الوزراء البريطاني لرئيس لجنة المقاعد الخلفية لحزب المحافظين: قررت أنه من مصلحة الحزب والبلاد إعلان رحيلي

شؤون فلسطينية

"التنمية": هذه الفئات تم استبعادها من المساعدات النقدية التي صُرفت الأربعاء

"التنمية": هذه الفئات تم استبعادها من المساعدات النقدية التي صُرفت الأربعاء
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال مفوض عام وزارة التنمية الاجتماعية في المحافظات الجنوبية، لؤي المدهون، أن المساعدات النقدية التي صُرفت يوم أمس الأربعاء، استهدفت نحو 65 ألف من منتفعي برنامج التحويلات النقدية (شيكات الشئون) بقيمة مالية ما بين 350 – 400 شيكل لكل أسرة.

وأضاف المدهون في تصريح نشرته وزارة التنمية بغزة، عبر صفحتها على (فيسبوك)، أن الفئات التي تم استبعادها من هذه المساعدات، المستفيدين من الدفعة الرابعة من منحة البنك الدولي في كانون الثاني/يناير/2022، والمستفيدين من الدفعة الخامسة من منحة البنك الدولي في تموز/يوليو/2022، بالإضافة إلى المستفيدين من المساعدة النقدية الحساسة للأطفال في قطاع غزة والمقدمة من (يونيسيف) والتي صرفت في الفترة ما بين كانون الثاني/ يناير وآيار/مايو/2022.

وكان المدهون، قال في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن وزارة التنمية الاجتماعية ستستأنف العمل في شهر آب/ أغسطس بتوزيع مخصصات الشؤون بنفس الدفع السابقة ونفس الألية (كل ثلاثة شهور)، وذلك حسب توفر الأموال.

وبيّن، أن الوزارة "ستستمر بتقديم خدماتها للأسر المدرجة على برامجها، حيث سيتم تقديم مساعدة مالية لـ 1160 أسرة، وتوزيعها من خلال خدمة (البال باي)، وتنفيذ مشاريع تمكين اقتصادي، وترميم منازل للأسر التي تضررت من العدوان الإسرائيلي".

ولفلت إلى أن "هناك استجابة شراكة مع العديد من المؤسسات الدولية والمحلية التي ستعمل على تغطية كثير من التدخلات لصالح الأسر المدرجة على برامجها".


أخبار ذات صلة

صور.. ضبط 19 فرش حشيش وكمية من الحبوب المخدرة بمحافظتي الوسطى ورفح

صور.. ضبط 19 فرش حشيش وكمية من الحبوب المخدرة بمحافظتي الوسطى ورفح

&#34;التربية&#34; وسلطة جودة البيئة تؤكدان على مرتكزات التعاون المشترك

"التربية" وسلطة جودة البيئة تؤكدان على مرتكزات التعاون المشترك

هيئة الأسرى: قلق كبير على حياة الأسيرين المضربين عواودة وريان

هيئة الأسرى: قلق كبير على حياة الأسيرين المضربين عواودة وريان

&#34;الاقتصاد&#34;: دمغ 7.77 طن ذهب في النصف الأول من العام الجاري

"الاقتصاد": دمغ 7.77 طن ذهب في النصف الأول من العام الجاري

كم يبلغ تعداد الفلسطينيين في الوطن والعالم؟

كم يبلغ تعداد الفلسطينيين في الوطن والعالم؟

حماس: انطلاق حركة الأحرار مثّل إضافة فاعلة للحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة

حماس: انطلاق حركة الأحرار مثّل إضافة فاعلة للحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة

غزة: محكمة الاستئناف تؤيد حكماً بالإعدام في قضية &#34;أبو سحلول&#34;

غزة: محكمة الاستئناف تؤيد حكماً بالإعدام في قضية "أبو سحلول"

غزة: &#34;الأوقاف&#34; تعلن موعد إقامة صلاة عيد الأضحى

غزة: "الأوقاف" تعلن موعد إقامة صلاة عيد الأضحى

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;التربية&#34; وسلطة جودة البيئة تؤكدان على مرتكزات التعاون المشترك

"التربية" وسلطة جودة البيئة تؤكدان على مرتكزات التعاون المشترك

&#34;الاقتصاد&#34;: دمغ 7.77 طن ذهب في النصف الأول من العام الجاري

"الاقتصاد": دمغ 7.77 طن ذهب في النصف الأول من العام الجاري

حماس: انطلاق حركة الأحرار مثّل إضافة فاعلة للحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة

حماس: انطلاق حركة الأحرار مثّل إضافة فاعلة للحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة

أسعار الخضروات واللحوم في أسواق قطاع غزة اليوم الخميس

أسعار الخضروات واللحوم في أسواق قطاع غزة اليوم الخميس

&#34;الشؤون المدنية&#34;: فتح حاجز سالم بعد أكثر من 20 عاماً على إغلاقه

"الشؤون المدنية": فتح حاجز سالم بعد أكثر من 20 عاماً على إغلاقه

&#34;المرور&#34; بغزة تنشر تفاصيل حالة الطرق اليوم الخميس

"المرور" بغزة تنشر تفاصيل حالة الطرق اليوم الخميس

غزة: الكشف عن تطورات حالة الطرق اليوم الخميس

غزة: الكشف عن تطورات حالة الطرق اليوم الخميس

العملات: انخفاض طفيف على سعر صرف الدولار

العملات: انخفاض طفيف على سعر صرف الدولار

منوعات

سبب دفع ديانا كرزون وفنانين أردنيين للاعتذار عن الغناء في مهرجان جرش..فما هو؟

سبب دفع ديانا كرزون وفنانين أردنيين للاعتذار عن الغناء في مهرجان جرش..فما هو؟

العالمية ريهانا أصغر مليارديرة في أمريكا..كيف جمعت ثروتها؟

العالمية ريهانا أصغر مليارديرة في أمريكا..كيف جمعت ثروتها؟

خطوبة ابنة الملك الأردني..وخطيبها الفنزويلي يلفت الأنظار بوسامته

خطوبة ابنة الملك الأردني..وخطيبها الفنزويلي يلفت الأنظار بوسامته

بعد حادث سير خطير..ابنة فنانة شهيرة في حالة حرجة

بعد حادث سير خطير..ابنة فنانة شهيرة في حالة حرجة

لماذا اعتذر والد حسام حبيب من شيرين؟

لماذا اعتذر والد حسام حبيب من شيرين؟

وعدت وأوفت..أصالة نصري تشوّق جمهورها لأغنية (غلبان)

وعدت وأوفت..أصالة نصري تشوّق جمهورها لأغنية (غلبان)

في أحدث ظهور لها..دينا الشربيني تتخطّى حدود الجرأة

في أحدث ظهور لها..دينا الشربيني تتخطّى حدود الجرأة

بعد انفصال والديها..ابنة الفنان حسام جنيد في مقطع فيديو يبُكى الجمهور

بعد انفصال والديها..ابنة الفنان حسام جنيد في مقطع فيديو يبُكى الجمهور

ظهرت بإطلالة غريبة..هل حلقت ياسمين صبري شعرها؟

ظهرت بإطلالة غريبة..هل حلقت ياسمين صبري شعرها؟

شاهد: السعودية مروج الرحيلي قبل وبعد تجميل الأنف

شاهد: السعودية مروج الرحيلي قبل وبعد تجميل الأنف

عربي

تونس.. استدعاء راشد الغنوشي للتحقيق بشبهة تبييض أموال

تونس.. استدعاء راشد الغنوشي للتحقيق بشبهة تبييض أموال

&#34;الآلية الثلاثية&#34; بالسودان: صيغة الحوار &#34;انتفت&#34; مع رفض الجيش المشاركة

"الآلية الثلاثية" بالسودان: صيغة الحوار "انتفت" مع رفض الجيش المشاركة

(واللا): إسقاط مسيرة أخرى لـ(حزب الله) كانت متجهة نحو منصة (كاريش)

(واللا): إسقاط مسيرة أخرى لـ(حزب الله) كانت متجهة نحو منصة (كاريش)

البرلمان العربي يدين الهجوم الذي استهدف حافلة تابعة لقوات حفظ السلام بمالي

البرلمان العربي يدين الهجوم الذي استهدف حافلة تابعة لقوات حفظ السلام بمالي