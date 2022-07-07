"التنمية": هذه الفئات تم استبعادها من المساعدات النقدية التي صُرفت الأربعاء

وأضاف المدهون في تصريح نشرته وزارة التنمية بغزة، عبر صفحتها على (فيسبوك)، أن الفئات التي تم استبعادها من هذه المساعدات، المستفيدين من الدفعة الرابعة من منحة البنك الدولي في كانون الثاني/يناير/2022، والمستفيدين من الدفعة الخامسة من منحة البنك الدولي في تموز/يوليو/2022، بالإضافة إلى المستفيدين من المساعدة النقدية الحساسة للأطفال في قطاع غزة والمقدمة من (يونيسيف) والتي صرفت في الفترة ما بين كانون الثاني/ يناير وآيار/مايو/2022.

وكان المدهون، قال في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن وزارة التنمية الاجتماعية ستستأنف العمل في شهر آب/ أغسطس بتوزيع مخصصات الشؤون بنفس الدفع السابقة ونفس الألية (كل ثلاثة شهور)، وذلك حسب توفر الأموال.





وبيّن، أن الوزارة "ستستمر بتقديم خدماتها للأسر المدرجة على برامجها، حيث سيتم تقديم مساعدة مالية لـ 1160 أسرة، وتوزيعها من خلال خدمة (البال باي)، وتنفيذ مشاريع تمكين اقتصادي، وترميم منازل للأسر التي تضررت من العدوان الإسرائيلي".





ولفلت إلى أن "هناك استجابة شراكة مع العديد من المؤسسات الدولية والمحلية التي ستعمل على تغطية كثير من التدخلات لصالح الأسر المدرجة على برامجها".



