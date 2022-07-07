شؤون فلسطينية

كم يبلغ تعداد الفلسطينيين في الوطن والعالم؟

كم يبلغ تعداد الفلسطينيين في الوطن والعالم؟
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تشير تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء، أن تعداد الفلسطينيين، في العالم، بلغ 14.3 مليون شخص في منتصف العام الحالي، منهم نحو 5.35 مليون فلسطيني في دولة فلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة)، 2.72 مليون ذكر و2.63 مليون أنثى.

وقال "الإحصاء"، في تقرير لمناسبة اليوم العالمي للسكان، أن عدد سكان الضفة يبلغ حوالي 3.19 مليون نسمة، منهم 1.62 مليون ذكر و1.57 مليون أنثى، بينما قدر عدد سكان قطاع غزة بحوالي 2.17 مليون نسمة، منهم 1.10 مليون ذكر و1.07 مليون أنثى.

ويقدر "الإحصاء" نسبة الأفراد في الفئة العمرية (0-14 سنة) في منتصف العام 2022 بحوالي 38% من مجمل السكان فـي فلسطين، بـواقع 36% في الضفة الغربية و41% في قطاع غزة.

ويلاحظ التقرير انخفاض نسبة الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 65 سنة فأكثر إلى حوالي 3% في فلسطين، بواقع 4% في الضفة الغربية و3% في قطاع غزة.

وانخفض معدل الخصوبة الكلية خلال الفترة (2017-2019) إلى 3.8 مولوداً لكل امرأة، مقارنة مع 4.6 مولوداً خلال الفترة 1999-2003؛ فبلغ هذا المعدل في الضفة الغربية 3.8 مولوداً، مقابل 3.9 مولوداً في قطاع غزة.

وبلغ معدل الخصوبة في المناطق الحضرية 3.8 مولوداً مقابل 4.4 مولوداً في الريف و3.5 مولوداً في المخيمات الفلسطينية.

وقال "الإحصاء" إن نتائج مسح القوى العاملة للعام 2021، تشير إلى أن 11% من الأسر ترأسها إناث في فلسطين، بواقع 12% في الضفة الغربية و10% في قطاع غزة.

كما تشير التقديرات المبنية على نتائج مسح القوى العاملة عام 2021 والتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017 إلى انخفاض في متوسط حجم الأسرة في فلسطين مقارنة بعام 2007، حيث انخفض متوسط حجم الأسرة إلى 5 أفراد عام 2021 مقارنة بـ 5.8 فرداً عام 2007.

وانخفض متوسط حجم الأسرة في الضفة الغربية إلى 4.7 فرداً عام 2021 مقارنة مع 5.5 فرداً عام 2007، وفي قطاع غزة انخفض متوسط حجم الأسرة إلى 5.6 فرداً في العام 2021 مقارنة مع 6.5 في العام 2007.

وأشارت بيانات مسح القوى العاملة لعام 2021 إلى أن معدل الأمية بين الأفراد الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر في فلسطين بلغت 2.3%، وتفاوت هذا المعدل بشكل كبير بين الذكور والإناث، فبلغت بين الذكور 1.2%، في حين بلغت بين الإناث 3.5%.

كما أشارت البيانات الى أن نسبة الأفراد (15 سنة فأكثر) الذين أنهوا مرحلة التعليم الجامعي بكالوريوس فأعلى قد بلغت 17% بواقع 16% للذكور و19% للإناث، أما نسبة الأفراد الذين لـم ينهوا أيـة مرحلة تعليمية فبلغت 7%، بواقع 6% للذكور و9% للإناث.

وتشير البيانات إلى أن معدل البطالة من المشاركين في القوى العاملة في العام 2021 بلغ 26% في فلسطين، بواقع 16% في الضفة الغربية و47% في قطاع غزة، كما وصل معدل البطالة في فلسطين بين الإناث المشاركات في القوى العاملة إلى 43% مقابل 22% بين الذكور المشاركين في القوى العاملة.

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