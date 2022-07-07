حماس: انطلاق حركة الأحرار مثّل إضافة فاعلة للحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة

وجهت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، تهنئة إلى حركة الأحرار، في الذكرى 15 لانطلاقتهم.





وقال الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، "نبارك للإخوة في حركة الأحرار الفلسطينية، وللأمين العام خالد أبو هلال، وقيادة الحركة وكوادرها وأعضائها، الذكرى الخامسة عشرة لانطلاقتهم المباركة".





وأكد أن انطلاق حركة الأحرار، مثّل إضافة فاعلة للحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة، وساهمت في الفعل النضالي الوطني ضد الاحتلال.





وقال قاسم: "نقدر الحضور الوطني الواضح لحركة الأحرار في مسيرة العمل الوطني ومقاومة الاحتلال الصهيوني".





وأكد حرصنا الأكيد على تطوير العمل الوطني المشترك مع الكل الوطني الفلسطيني، لتحقيق أهداف شعبنا بالدفاع عن المقدسات، وإكمال مشوار التحرير والعودة.

رام الله - دنيا الوطن