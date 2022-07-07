وزارة الطاقة الإسرائيلية ترفض نشر أنباء هجمات الطائرات المسيرة على حقل "كاريش" لهذا السبب





ونقلت (كان) عن مصدر في الوزارة قوله، إنها ضغطت مرارًا لعدم نشر أنباء الهجمات، بسبب قلق الوزارة من أن يضر ذلك بالمصالح الاقتصادية لإسرائيل، بما في ذلك التحضير لإنتاج الغاز.





ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج الغاز في الحفارة في أيلول/سبتمبر المقبل.





يشار إلى أن ثلاث مسيرات أعلن (حزب الله) أنها تابعة له، حلقت فوق حقل "كاريش" للغاز فوق البحر المتوسط، قبل أن تهاجمها المنظومة الدفاعية التابعة لجيش الاحتلال.

رام الله - دنيا الوطنأفادت قناة (كان) الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأن وزارة الطاقة اعترضت على السماح بنشر أنباء بخصوص هجمات الطائرات المسيّرة التابعة لـ (حزب الله) على حقل "كاريش".