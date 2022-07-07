مسؤول إسرائيلي: نرى أهمية كبيرة في التقدم التدريجي للسعودية نحو التطبيع





وأشار إلى أن التطبيع مع إسرائيل، "سيساعد في محاربة التطرف في المنطقة والحد من النفوذ الإيراني"، وفق تعبيره.



وفي إيجاز للصحفيين في واشنطن قبل جولة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة، قال المسؤول الإسرائيلي، إنه ستتم خلال الزيارة مناقشة مبادرة إقامة نظام دفاعي جوي مشترك بين إسرائيل ودول الخليج العربي، غير أن الأمر يحتاج إلى وقت طويل، وفق (مكان).



وفي السياق أفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) بأن السعودية تنظر في إمكانية استضافة شخصية إسرائيلية رسمية.





ونقلت الصحيفة عن أحد مستشاري ولي العهد محمد بن سلمان للصحيفة، قوله، إن هذا وارد أثناء زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة.





وخلال المحادثات الجارية بين الجانبين الأمريكي والسعودي طرحت فكرة مرافقة مسؤول إسرائيلي رفيع مثل رئيس مجلس الأمن القومي، إيال حولاتا، الرئيس بايدن، لدى توجهه الى الرياض.





رام الله - دنيا الوطنقال مسؤول إسرائيلي وصفته هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، بأنه "رفيع"، إن إسرائيل ترى أهمية كبيرة في التقدم التدريجي للسعودية نحو التطبيع مع إسرائيل وفي عودة العلاقات الأمريكية مع السعودية إلى سابق عهدها.