كيف يبدو جدول الكهرباء في القطاع خلال أيام عيد الأضحى المبارك؟





وأضاف في حديث خاص لـ"دنيا الوطن": "سنجتهد في اتجاه توزيع الحصص الكهربائية بعدالة على كافة المناطق".



ودعا ثابت إلى ضرورة الالتزام بتوصيات وتعليمات الشركة المتمثلة بالتأكد من صيانة الثلاجة، وسلامة العوازل فيها، وإبعادها عن الحوائط مسافة 15 سم، ومنع الأطفال من فتح أبواب الثلاجة، وإدارة الموضوع بحكمة وعقلانية في ظل أزمة الكهرباء وفق المتاح لدينا.



ونوّه مدير عام العلاقات العامة بشركة توزيع الكهرباء بغزة، إلى ضرورة الحد من الاستخدام المفرط للمكيفات، وضبطه عند درجة حرارة 24 مئوية، والاستفادة من الإنارة نهاراً واقتناء الأجهزة الموفرة للطاقة.



خاص دنيا الوطن - سندس الخطيبقال مدير عام العلاقات العامة بشركة توزيع الكهرباء بغزة، محمد ثابت، اليوم الخميس، إن الجدول المعمول فيه خلال أيام العيد سيكون بواقع 8 ساعات، وستحاول الشركة المحافظة على استقرار التيار ووصله بموعده.