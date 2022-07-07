دولي

الرئيس الشيشاني يكشف حقيقة تقارير أوكرانية عن تدمير مسجد في "سيفيرودونيتسك"

الرئيس الشيشاني يكشف حقيقة تقارير أوكرانية عن تدمير مسجد في "سيفيرودونيتسك"
رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف
رام الله - دنيا الوطن
نفى رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، تزييف وسائل الإعلام الأوكرانية حول تدمير الوحدات الشيشانية مسجدا في سيفيرودونيتسك شرق أوكرانيا.

وكتب قديروف في قناته على (تيليجرام): "في عدد من وسائل الإعلام الأوكرانية الكبرى، يتم نشر تزييف آخر مفاده أن الوحدات الشيشانية المزعومة دمرت مسجدا في سيفيرودونيتسك. وكدليل، استشهدوا بصورة يظهر فيها بطل روسيا زاميد تشلايف".

وأشار إلى أن صاحب هذا التزييف، هو إمام يدعى تيمور بيريدزي"، وتابع "أصبحت التزييفات السخيفة والغبية، سمة مميزة لصانعي الأخبار الأوكرانيين".

ولفت إلى أنه "على سبيل المثال، لا يعرفون المدن التي شارك تشلايف في تحريرها. لم يكن في سيفيرودونيتسك وروبيجني، لكن مساعدي، اللواء أبتي علاءالدينوف، كان هناك".

وأضاف: "بالمناسبة، تم التقاط الصورة في قرية زولوتويه، وعليها "مخزن للعدو، تم الاستيلاء عليه وسحب من الطابق السفلي للمقر المؤقت الأوكراني. تم نشر منشور حول هذا على قناتي في 24 يونيو، حيث تظهر الصناديق التي بها قذائف بشكل واضح. الحقيقة هي أن هذا ليس فناء مسجد".

وبين أن تحرير منطقة سيفيرودونيتسك السكنية من قبل المقاتلين الروس لم يرافقه قصف مدفعي، ولكن من الجانب الأوكراني، كانت مدافع الهاوتزر M777 تعمل في المناطق السكنية لفترة طويلة جدا وبشكل قذر.

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