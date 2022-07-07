"الشؤون المدنية": فتح حاجز سالم بعد أكثر من 20 عاماً على إغلاقه

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية، أنه سيتم فتح حاجز سالم (301) غرب جنين، لدخول الأهل من أراضي عام 48، إلى المدينة، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً حتى السادسة مساءً.وأشارت الهيئة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هذا الحاجز مغلق منذ العام 2000.وقال عماد قراقرة المتحدث باسم الهيئة العامة للشؤون المدنية، أنه سيتم تمديد العمل أيضا على معبر (300) الخاص بالمواطنين في مناطق "أم الريحان" و"ظهر المالح" حتى الساعة 12:00 منتصف الليل.