شؤون فلسطينية

"المرور" بغزة تنشر تفاصيل حالة الطرق اليوم الخميس

"المرور" بغزة تنشر تفاصيل حالة الطرق اليوم الخميس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت إدارة المرور والنجدة في وزارة الداخلية بغزة، اليوم الخميس، عن حالة الطرق لهذا الصباح داخل القطاع.

وذكرت المرور، أن هناك حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.

ونوهت المرورعن وجود سوق البريج الأسبوعي في محافظة الوسطى وسوق العامودي في محافظة الشمال ، لذلك نهيب بالسائقين استخدام طرق بديلة والسير بحذر في محيط منطقة السوق تفاديا لوقوع حوادث سير.

ونوهت إلى أنه عند حدوث أي حادث مروري يمكنك التواصل مع العمليات المركزية أو الإتصال على الرقم 100.

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