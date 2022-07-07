شؤون فلسطينية

الطقس: أجواء حارة ودرجات الحرارة حول معدلها السنوي العام

الطقس: أجواء حارة ودرجات الحرارة حول معدلها السنوي العام
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو صافياً بوجه عام وحاراً نسبيا إلى حار، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو لطيفا في معظم  المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الجمعة، يكون الجو صافيا بوجه عام وحارا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

يوم السبت، يكون الجو صافيا بوجه عام وحارا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

يوم الأحد، يكون الجو صافيا بوجه عام وحارا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية  الأخوة المواطنين من:

1-    التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.

2-    خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة .

                                 درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 29-20 31-21 32-21 بيت لحم 29-20 31-21 32-21
رام الله والبيرة 28-19 30-20 31-20 طولكرم 31-22 33-23 34-23
نابلس 30-20 32-21 33-21 قلقيلية 31-22 33-23 34-23
جنين 32-22 35-23 36-23 سلفيت 29-20 31-21 32-21
طوباس 33-23 36-24 37-24 روابي 30-20 32-21 33-21
الخليل 28-19 30-20 31-20 غزه 30-24 31-24 32-24
أريحا 37-26 39-27 40-27 خانيونس 30-24 31-24 32-24
الأغوار الشمالية 35-24 37-25 38-25 رفح 31-23 32-23 33-23

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