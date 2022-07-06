الاحتلال يمدد اعتقال 14 شاباً مقدسياً ويستدعي آخرين



وإلى جانب تمديد الاعتقالات استدعت مخابرات الاحتلال الأسير المحرر المقدسي فؤاد أحمد القاق للتحقيق يوم غد، وكان أفرج عنه قبل أسبوعين بعد اعتقال استمر أربع سنوات ونصف.



وحكم الاحتلال على المقدسي فراس جابر بالسجن الفعلي لمدة 38 شهراً بالإضافة لدفع غرامة مالية بقيمة 10 آلاف شيكل.



واعتقلت قوات الاحتلال اليوم الأسير المقدسي المحرر عبيدة الطويل، وشاب آخر بعد التنكيل به في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.



كما أوقفت قوات الاحتلال الشبان وفحصت هوياتهم في المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى، فيما أفرجت عن المقدسي منصور محمود من بلدة العيساوية بشرط ابعاده عن باب العامود لمدة 15 يوما.



وأصيب الناشط المقدسي كايد الرجبي نتيجة الاعتداء عليه من قبل قطعان المستوطنين في حيّ بطن الهوى- سلوان حيث تم نقله إلى مستشفى المقاصد ثم تحويله إلى مستشفى العيون في الشيخ جرّاح.



رام الله - دنيا الوطنأصدرت سلطات الاحتلال اليوم الأربعاء قرارات بتمديد اعتقال 14 شاباً مقدسياً اعتقلوا مؤخراً، بينما استدعت آخرين للتحقيق.وقبل يومين من حلول عيد الأضحى المبارك، مددت محكمة الاحتلال اعتقال كل من الفتية قسام الأعور وإبراهيم فروخ حتى الأحد المقبل بعد اعتقالهما من منزليهما في سلوان فجر اليوم.كما مدد الاحتلال اعتقال الشابين أحمد الغول وعبد الله الزغل من سلوان لتاريخ 20/7/2022.وقررت محكمة الاحتلال أيضاً تمديد اعتقال الأسير المقدسي محمد زياد قنبر حتى تاريخ 18/7/2022، علما أنه اعتُقل قبل شهر ونصف خلال تواجده بالقرب من باب الحديد أحد أبواب المسجد الأقصى.ومدد الاحتلال اعتقال الشاب موسى نجدي من حي رأس العامود شرق القدس المحتلة حتى تاريخ 20/7/2022.بالتزامن مع ذلك، أجلت محكمة الاحتلال محاكمة كل من المقدسيين إسماعيل محيسن، وخالد محيسن، وقاسم درباس، وعبدالله أبو ريالة، ومحمد مصطفى، ومحمد الرازم من العيسوية حتى تاريخ 20/9/2022.وعقدت اليوم جلسات محاكمة لشبان من العيسوية، ومن بينهم الأسير أحمد عبد عطية الذي أجلت محاكمته حتى تاريخ 21/9/2022.ومددت سلطات الاحتلال اعتقال الشاب المقدسي محمود الرشق حتى انتهاء الإجراءات القانونية بحقه، والتي قد تستمر عامًا كاملاً.