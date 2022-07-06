شؤون فلسطينية

"العمل" بغزة تُسلم الشؤون المدنية كشفًا جديدًا بأسماء مرشحة للتصاريح

"العمل" بغزة تُسلم الشؤون المدنية كشفًا جديدًا بأسماء مرشحة للتصاريح
تصاريح العمل
رام الله - دنيا الوطن
سلمت وزارة العمل في قطاع غزة مساء اليوم الأربعاء، 400 اسم مرشح جديد للحصول على تصاريح عمل في الداخل، للشؤون المدنية.

وقالت الوزارة: إنه "بذلك يكون عدد الأسماء المرشحة المرسلة للشؤون المدنية منذ الأسبوع الماضي 5000 اسم".

وأرسلت رسائل نصية للمواطنين المرشحين للحصول على تصاريح مفادها "عزيزي المواطن تم ارسال اسمك للشؤون المدنية مرشحا للعمل في الداخل".

وأكدت الوزارة على تواصلها الدائم وتنسيقها مع الشؤون المدنية من أجل استصدار تصاريح العمال وفق الآليات المتفق عليها، لضمان وصولها إلى مستحقيها.

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