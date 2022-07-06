استعدادات في المسجد الأقصى لاستقبال المصلين في يومي عرفة والعيد

رام الله - دنيا الوطنتجري في المسجد الأقصى المبارك الاستعدادات على قدم وساق، لاستقبال عشرات آلاف المصلين في يومي عرفة وعيد الأضحى المبارك، الجمعة والسبت المقبلين.وقال مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني إن التحضيرات لاستقبال يوم عرفة وعيد الأضحى، تجري بتنظيف المساجد المسقوفة في الأقصى وهي المصلى المراوني وقبة الصخرة والرحمة والأقصى القديم والقبلي.وأشار الكسواني إلى أنه يجري تجهيز ساحات المسجد الأقصى التي ستمتلئ بالقادمين لأداء صلاة العيد.وأوضح أن صلاة العيد ستكون الساعة 6:15 دقيقة، وأن جميع أبواب المسجد الرئيسية ستفتح لاستقبال المصلين.وفيما يخص يوم عرفة الذي يوافق الجمعة، نبه الكسواني إلى أن الحشود ستبدأ بالوصول إلى المسجد الأقصى مع صلاة الفجر، وستكون في ذات اليوم وجبات افطار للصائمين الذين سيفطرون في الأقصى.