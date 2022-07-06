العمل بغزة تتحدث عن تفاصيل جديدة حول ملف العمال والتصاريح

رام الله - دنيا الوطنأكدت منال الحتة، مديرة وحدة العلاقات العامة والإعلام في وزارة العمل بقطاع غزة، أن وزارتها قررت تمديد التسجيل برابط العمال حتى انتهاء دوام غدٍ الخميس، وذلك استجابة لطلب نقابة العمال، لإتاحة الفرصة لمن أدركه التسجيل بسبب الضغط على الموقع.وأشارت منال الحتة، في تصريحات لإذاعة (صوت الأقصى)، مساء اليوم الأربعاء، إلى أن أكثر من 102 ألف مُسجل في رابط وزارة العمل للحصول على تصاريح عمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.وقالت: "في بداية اعلان فتح التسجيل، أرسلنا للشؤون المدنية 3700 مرشح للعمل بأراضي 48، وما استلمناه 762 تصريح عمل فقط"، مضيفة: "منذ فتح الرابط في اليومين الماضيين أرسلنا 2000 مرشح جديد، تلاهم 2600 مرشح، وارسال لهم رسائل تفيد بترشيحهم للحصول على تصاريح عمل".وتابعت بقولها: "طالبنا الشؤون المدنية بالاستفسار عن باقي الأسماء التي تم ترشيحها دون أي رد والمنع الأمني يكون من الجانب الاسرائيلي".وفي السياق، أكدت مديرة وحدة العلاقات العامة والاعلام في وزارة العمل بغزة، أن وزارتها تقوم بارسال الكشوفات التي لم يات عليها رد للشؤون المدنية عدة مرات لمعلاجتها مرة أخرى.