الزهار يكشف: هذا ما ناقشناه مع المخابرات المصرية

رام الله - دنيا الوطنأكد محمود الزهار، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنه تم مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالإشكاليات التي يعيشها قطاع غزة، مع المخابرات المصرية.وأشار الزهار في تصريحات لقناة (الأقصى)، مساء اليوم، أنه تم مناقشة الوضع الاقتصادي والأمني وحركة السفر والعلاقات الثنائية مع جمهورية مصر العربية.وأوضح ان الزيارة لمصر كانت مهمة وضرورية؛ لتوضيح الكثير من الحقائق التي حاول الإعلام تشويهها، مؤكداً في الوقت ذاته أن اللقاءات كانت إيجابية.وفي السياق ذاته، قال الزهار: "سنرى في المستقبل القريب متابعة للتخفيف عن المسافرين وتوثيق العلاقات التجارية بين الجانبين وحل عدة إشكاليات".