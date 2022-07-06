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(واللا): إسقاط مسيرة أخرى لـ(حزب الله) كانت متجهة نحو منصة (كاريش)

(واللا): إسقاط مسيرة أخرى لـ(حزب الله) كانت متجهة نحو منصة (كاريش)
رام الله - دنيا الوطن
أفاد موقع (واللا)، أن جيش الاحتلال اعترض الأربعاء الماضي، طائرة مسيرة اخرى تابعة لـ(حزب الله) اللبناني، كانت في طريقها من لبنان باتجاه حقل الغاز (كاريش)، الواقع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وكانت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، قد أعلنت أنه تم اعتراض ثلاث طائرات مسيرة، بعد ظهر السبت الماضي، فوق البحر المتوسط بالقرب من منصة الغاز كاريش.

وأكدت الصحيفة الإسرائيلية، أنه تم اعتراض إحدى الطائرات بواسطة طائرة مقاتلة، وطائراتان أخريان بصاروخ (باراك) أطلق من سفينة صواريخ. 

بدورها، قالت إذاعة الجيش: "سلاح الجو الإسرائيلي يعلن عن اعتراض 3 طائرات مسيرة تابعة لحزب الله كانت في طريقها إلى منصة استخراج الغاز من حقل كاريش عند الحدود البحرية اللبنانية الإسرائيلية"

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