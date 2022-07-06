البرلمان العربي يدين الهجوم الذي استهدف حافلة تابعة لقوات حفظ السلام بمالي

رام الله - دنيا الوطنأدان البرلمان العربي بشدة الهجوم "الإرهابي" الذي استهدف قافلة لوجستية تابعة لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية مالي (مينوسما)، وأسفر عن استشهاد جنديين مصريين، وإصابة خمسة آخرين بجروح خطيرة إثر انفجار عبوة ناسفة شمال البلاد.وتقدم البرلمان العربي بخالص العزاء وصادق المواساة لجمهورية مصر العربية رئيسا وحكومة وبرلمانا وشعبا وإلى أسر الضحايا، معربا عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.ودعا البرلمان العربي إلى ضرورة تكثيف الجهود العربية والإقليمية والدولية لمحاربة التنظيمات الإرهابية والفكر المتطرف الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار الدوليين، مثمنا في هذا السياق الجهود البناءة التي تبذلها جمهورية مصر العربية وقواتها المسلحة الباسلة ضمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.