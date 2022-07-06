القيادي زيدان: كلما احتدت هجمات الاحتلال ومستوطنيه اشتدت









وأشار إلى أن الاحتلال كلما تغطرس واستباح الأرض وحياة الفلسطيني، وزادت وتيرة اعتداءات المستوطنين والاقتحامات واجتياح المناطق والاعتقالات، تصاعدت المقاومة الفلسطينية وزادت حدتها.



وتابع: "هذه الاستباحة ولدت ردود فعل واضحة فأصبح الفلسطيني يبدع في وسائل وأساليب جديدة لمواجهة المحتل".



ونوه إلى أن الشباب الفلسطيني يعمل بهمة جديدة وتحدي جديد للاحتلال فلا يقبل الظلم ويرفض الاستمرار في المعاناة التي يعيشها يوميا.



وشدد على أن الاحتلال يريد أن يميت روح المقاومة، لكنها تتجدد دائما وعبر الحاضنة الشعبية الفلسطينية.

تواصلت عمليات المقاومة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، خلال أمس في الضفة الغربية والقدس.

وأضاف: "هناك نمط جديد في الضفة للتصدي للاحتلال فلم يعد يشعر بحرية كاملة بالاجتياح والاقتحام".وأشار إلى أن الاحتلال كلما تغطرس واستباح الأرض وحياة الفلسطيني، وزادت وتيرة اعتداءات المستوطنين والاقتحامات واجتياح المناطق والاعتقالات، تصاعدت المقاومة الفلسطينية وزادت حدتها.وتابع: "هذه الاستباحة ولدت ردود فعل واضحة فأصبح الفلسطيني يبدع في وسائل وأساليب جديدة لمواجهة المحتل".ونوه إلى أن الشباب الفلسطيني يعمل بهمة جديدة وتحدي جديد للاحتلال فلا يقبل الظلم ويرفض الاستمرار في المعاناة التي يعيشها يوميا.وشدد على أن الاحتلال يريد أن يميت روح المقاومة، لكنها تتجدد دائما وعبر الحاضنة الشعبية الفلسطينية.

رام الله - دنيا الوطنقال النائب في المجلس التشريعي المُنحل عبد الرحمن زيدان، إنه "كلما احتدت واشتدت هجمات الاحتلال واعتداءات المستوطنين، اشتدت وتصاعدت بالمقابل روح المقاومة والتصدي من قبل أبناء الشعب الفلسطيني".وبين زيدان أن المشهد قد تغير خلال السنوات الأخيرة، فأصبح الاحتلال يحسب ألف حساب قبل اقتحام واجتياح المدن الفلسطينية.