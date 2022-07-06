شؤون فلسطينية

وزير الزراعة يلتقي وفدًا بلجيكيًا ويطلعه على واقع الزراعة في فلسطين

وزير الزراعة يلتقي وفدًا بلجيكيًا ويطلعه على واقع الزراعة في فلسطين
وزير الزراعة يلتقي وفدًا بلجيكيًا
رام الله - دنيا الوطن
التقى وزير الزراعة رياض عطاري في مكتبه برام الله، اليوم
الأربعاء،وفدًا بلجيكيًا حيث أطلعه على واقع الزراعة في فلسطين، والتحديات التي تواجه المزارعين جراء ممارسات الاحتلال والمستوطنين التي تستهدف الوجود الفلسطيني في الأرض الفلسطينية.

وأشار عطاري إلى تطور القطاع الزراعي الفلسطيني وأهميته في المساهمة في توفير فرص العمل والناتج المحلي الاجمالي، وكذلك مساهمته المعنوية في الصادرات الفلسطينية، اضافة الى الدور الرئيسي الذي يلعبه القطاع في توفير المنتجات الغذائية الزراعية وتعريز الأمن الغذائي الفلسطيني.

كما وسلط الضوء على خطط وبرامج وزارة الزراعة لتنمية وتطوير هذا القطاع والارتقاء به والتي تحتل أهمية كبيرة لدى القيادة والحكومة الفلسطينية من خلال توفير الموازنات التطويرية لهذا القطاع لتعزيز صمود المزارع الفلسطيني وتمسكه بأرضه.

وقدم عطاري للوفد البلجيكي المتضامن مع القضية الفلسطينية، صورة عن الواقع الذي يعيشه أبناء شعبنا في ظل محاولات التهجير القسري التي تمارسها سلطات الاحتلال.

ودعا الوفد الزائر إلى نقل رسالة فلسطين وقضيتها العادلة لبلده وللعالم، مثمنا هذه الزيارة التضامنية.

يشار إلى أن الوفد البلجيكي يزور فلسطين، من أجل إعداد برنامج وثائقي حول القضية الفلسطينية، ومن ضمن البرنامج سيتحدث عن الواقع الزراعي الفلسطيني وظروفه الاستثنائية تحت الاحتلال.

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