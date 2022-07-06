شؤون فلسطينية

"الخارجية": المواطن الفلسطيني ضحية مستمرة لغياب الجدية الدولية والأمريكية في إنهاء الاحتلال

"الخارجية": المواطن الفلسطيني ضحية مستمرة لغياب الجدية الدولية والأمريكية في إنهاء الاحتلال
وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأربعاء، بأشد العبارات انتهاكات وجرائم الاحتلال المتواصلة على مدار الساعة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، وفي مقدمتها حملة الاعتقالات الجماعية البشعة التي شنتها قوات الاحتلال الليلة الماضية بحق المواطنين في مختلف مختلف محافظات الضفة.

كما ودانت الوزارة، بشدة عمليات التجريف والمصادرة وهدم المنازل والمنشآت المتواصلة لأراضي ومنازل المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية والتي كان آخرها عمليات الهدم العنصرية في محيط سوق الخضار المركزي في البلدة القديمة بالخليل، بهدف توسيع وتعميق الاستيطان التهويدي للبلدة.

وأكدت أن انتهاكات وجرائم الاحتلال المتواصلة على سمع وبصر العالم تقوض أية فرصة لإحياء عملية السلام، وتخرب أية جهود مبذولة لبناء الثقة بين الجانبين تمهيداً لاطلاق مفاوضات حقيقية لإنهاء الصراع على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين.

وقالت الوزارة: "كما أنها تعكس اصراراً إسرائيلياً رسمياً عابر للحكومات الإسرائيلية على ضم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وحرمان الشعب الفلسطيني من تحقيق حلمه في تجسيد دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو عام 1967".

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