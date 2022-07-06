شؤون فلسطينية

منيب المصري: لقاء عباس وهنية بالجزائر خطوة بالاتجاه الصحيح

منيب المصري: لقاء عباس وهنية بالجزائر خطوة بالاتجاه الصحيح
منيب المصري
رام الله - دنيا الوطن
عقب رئيس هيئة النوايا الحسنة لإنهاء الانقسام منيب المصري على الاجتماع الذي جمع ما بين الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية في الجزائر وتحت رعاية الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وقال المصري: إن "هذا الاجتماع هو كسر للجمود السائد في الحالة الفلسطينية، وهو خطوة في الاتجاه الاصح، وبخاصة أن المتغيرات الدولية تمضي بتسارع كبير، وعلينا نحن الفلسطينيين أن يكون لنا موقعنا في النظام العالمي الذي يتشكل، بحكم أن القضية الفلسطينية هي كانت وستبقى جوهر الصراع في المنطقة والإقليم، وأن حصول الشعب الفلسطيني على حقه في تقرير المصير وإقامة دولته وفق قرارات الشرعية الدولية هو الكفيل بأمن واستقرار المنطقة".

وأكد أن دولة الجزائر الشقيقة تجمع ولا تفرق، وهي راغبة لا بل مصممة على لم الشمل الفلسطيني ليس فقط لأن الجزائر تريد إنجاح القمة العربية المزمع عقدها في الجزائر العاصمة في  الاول والثاني من تشرين الأول/ نوفمبر المقبل، بل أيضاً، وهو الأهم، أنها تريد أن تنهي الانقسام لإنها تدرك بأن استمراره هو مقتل للمشروع الوطني الفلسطيني الذي مضى علية أكثر من خمسة عشر عاما.

وربط المصري ما بين اجتماع الجزائر والزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي إلى المنطقة، قائلاً: "على الرغم أننا لا نتوقع شيئاً جوهريا من هذه الزيارة، لأنها تأتي لخدمة المصالح الإسرائيلية إلا أن الوصول إلى شكل من أشكال الاتفاق بين كل مكونات الشعب الفلسطيني قبل زيارة بايدن إلى المنطقة تُعطي رسالة قوية إلى الجانب الأمريكي والإسرائيلي والعالم بأن الشعب الفلسطيني مهما تفاقمت خلافاته لن يفرط بالقدس كعاصمة أبدية للدولة الفلسطينية المستقلة، وأيضاً أن الشعب الفلسطيني يعي تماماً بأن الوحدة الوطنية على قاعدة الشراكة السياسية الكاملة هي أمر حتمي وليس خياراً".

وقال: "مجرد الاجتماع ما بين الأخ الرئيس أبو مازن ودولة الأخ إسماعيل هنية، بعد حالة الفتور التي طالت، هو أمر إيجابي يجب البناء عليه، وبخاصة أن الجزائر، وفي نهاية العام الماضي، عرضت على الأخ الرئيس أبو مازن مبادرتها لإنهاء الانقسام، وما زالت تعمل عليها بكل صدق وأمانة، ونحن نؤمن بأن الجزائر مؤتمنة ولن تترك هذا الملف، وهي تسعى جاهدة للوصول إلى إنهاء الانقسام".

ونوه المصري إلى أن هيئة النوايا الحسنة لإنهاء الانقسام وأيضاً التجمع الوطني للمستقلين، يتابعون مع الإخوة الجزائريين ويدعمون جهودهم الصادقة لطي هذه الصفحة السوداء في تاريخ الشعب الفلسطيني، وقد قاموا، وعبر المنصات الإلكترونية، بجمع مليون توقيع دعماً لجهود الجزائر.

وأضاف أن مكونات العمل السياسي الفلسطيني بما فيها كوادر من حركتي (فتح) و(حماس) تدعم وتفوض وبكل قوة جهود الجزائر الشقيقة الهادفة إلى إنهاء الانقسام ارتكازاً إلى ما تم التوصل اليه في الاتفاقيات والحوارات السابقة، وبخاصة اتفاق مكة الذي كان قبل الانقسام في فبراير/ شباط 2007، مروراً بكل الاتفاقيات التي أعقبته مثل الورقة المصرية 2009، واتفاق القاهرة 2011، واتفاق الدوحة 2012، واتفاق الشاطئ 2014، واتفاق القاهرة 2017، وحوارات القاهرة "اجتماع الأمناء العامون" 2021، في القاهرة.

وطالب المصري الرئيس أبو مازن وإسماعيل هنية بأن يتعاونوا مع الجهود الجزائرية بشكل جدي وصادق من أجل إنهاء هذا الانقسام البغيض.

وختم المصري بالقول إنه "على الرغم من الأوضاع السياسية والاقتصادية السيئة إلى أن الأمل كبير بإعادة اللُحمة الداخلية، وصولاً إلى توافق وطني يوجه كل تناقضاتنا الداخلية باتجاه التناقض الرئيس مع الاحتلال، قائلاً بأننا نحن شعب الجبارين كما قال عنا رئيسنا وقائدنا الراحل الشهيد ياسر عرفات، فشعب الجبارين مثل طائر العنقاء يُحرق ثم ينهض من جديد، ونحن سوف ننهض ونصل إلى هدفنا في العودة والحرية والاستقلال وبناء الدولة بعاصمتها القدس". 

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