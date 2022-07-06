شؤون فلسطينية

أقرت إجازة عيد الأضحى.. طالع أبرز قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة

أقرت إجازة عيد الأضحى.. طالع أبرز قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة
رام الله - دنيا الوطن
عقدت متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة جلستها الأسبوعية اليوم الأربعاء، حيث ناقشت عدداً من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وهنأت رئاسة العمل الحكومي شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية، بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، واطلعت لجنة المتابعة على خطة عمل المؤسسات الحكومية استعدادا للعيد، واستمعت إلى تقرير وزارة التربية والتعليم العالي حول تقييم امتحانات الثانوية العامة وسير عملية التصحيح، وآلية إعلان النتائج المتوقعة خلال الأسبوع الأخير من هذا الشهر.

وناقشت اللجنة في جلستها الأسبوعية اليوم الأربعاء، عددا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، كما اعتمدت محاضر اجتماعات لجان: الشؤون الإدارية، الشؤون الاقتصادية، شؤون الأراضي، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.

وقررت اللجنة ما يلي:

منح خصم بنسبة 50% من الرسوم المستحقة والمتراكمة على شركات البث الإذاعي والمرئي والفضائي وشركات البث (SNG)، وإعفاء كامل لأنظمة VoIP، Center Call عن الفترات السابقة.

صرف مكافآت مالية لمحاضري دبلوم التعليم الشرعي ودبلوم الأئمة والخطباء.

الموافقة على تخصیص منفعة لقطعة أرض حکومیة بمساحة (14,600)متر مربع من أراضي محافظة غزة، لصالح وزارة التربیة والتعلیم العالي، بهدف إنشاء مدارس .

اعتماد مشاريع: الوقاية من الإدمان والمؤثرات العقلية، ومكافحة السحر والشعوذة، ضمن المبادرات الحكومية وتوفير الميزانيات اللازمة لتنفيذها.

المصادقة على تعديل المادة رقم (28) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم (5) لسنة 200O.

الموافقة على ايفاد وابتعاث مجموعة من كوادر وزارة الصحة، لدورات خارجية.

اعتماد الدراسة المقدمة من ديوان الموظفين بشأن جدول تشكيلات بعض الوظائف.

إقرار تشكيل اللجنة الفنية الدائمة لتنظيم عملية التطوع في المؤسسات الحكومية.

اعتماد مشروع نظام استزراع الأحياء المائية في المياه البحرية.

تنسيب مقترح مشروع قانون المعاملات الإلكترونية للمجلس التشريعي الفلسطيني.

المصادقة على إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة المستقلة لملاحقة جرائم الاحتلال الصهيوني.

إقرار إجازة عيد الأضحى المبارك، حتى مساء يوم الثلاثاء الموافق 12/07/2022م.

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