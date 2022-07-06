شؤون فلسطينية

المالكي: جهود حثيثة تبذلها دولة فلسطين لتوفير الدعم لـ (أونروا)

المالكي: جهود حثيثة تبذلها دولة فلسطين لتوفير الدعم لـ (أونروا)
الوزير المالكي ولازاريني
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي أن دولة فلسطين تبذل جهود حثيثة لتوفير الدعم اللازم لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطيني (أونروا) وسد العجز الذي تعاني منه.

وأشار الوزير المالكي خلال اللقاء الذي جمعه بالمفوض العام لوكالة (أونروا)، فيليب لازاريني، في مقر الوزارة، اليوم الأربعاء، إلى أن دولة فلسطين تتواصل مع مختلف الدول والأطراف لتأمين الدعم المستدام للوكالة، بما بما فيها لضمان تجديد تفويض (أونروا).

وتطرق إلى محاولة الاحتلال لتقويض (أونروا)، وعملها وتقديمها للخدمات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

كما أشار الوزير المالكي إلى أهمية مؤتمر المانحين الخاص بوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، الذي عقد بنيويورك في 23 حزيران/ يونيو، مخرجات هذا المؤتمر، والدعم السياسي الكبير الذي حظي به، وضرورة ترجمة هذا الدعم إلى دعم مالي كذلك.

وبدوره، استعرض المفوض العام لـ (أونروا) فيليب لازاريني، التحركات للحفاظ على الوكالة، والخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدها، وتطرق إلى اجتماعات اللجنة الاستشارية لـ (أونروا) التي عقدت اجتماعاتها في بيروت، ومؤتمر المانحين الذي عقد في نيويورك.

كما أشار لازاريني إلى التحديات الجسام التي تواجه الوكالة، مؤكدا على أهمية التعاون في إيجاد حلول ورسم خطط مشتركة لتحقيق أهداف وأولويات (أونروا).

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