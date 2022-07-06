أبو زهري: وفدا حركتي (حماس) و(فتح) يلتقيان في الجزائر

رام الله - دنيا الوطنأكد سامي أبو زهري، عضو قيادة إقليم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الخارج، أن وفديْ حركتي حماس برئاسة رئيس مكتبها السياسي اسماعيل هنية، وفتح برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، التقيا، أمس الثلاثاء في الجزائر.وأشارت أبو زهري في تصريحات له، مساء اليوم الأربعاء، أن لقاء وفدي حركتي حماس وفتح، جاء برعاية من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.وأوضح أبو زهري، أن هذه اللقاء يأتي تقديراً للدور التاريخي للجزائر الداعم للقضية الفلسطينية، وتعبيراً عن حرص الحركة على قوّة ومكانة الجزائر ودورها الرائد في الأمة.