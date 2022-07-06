فوز أربعة مشاريع في اختتام فعاليات هاكثون السياحة الرقمية الأول في فلسطين

اُختتمت يوم السبت الماضي، فعاليات هاكثون السياحة الرقمية الأول في فلسطين، والذي استمر لمدة ثلاثة أيام في الحديقة التكنولوجية الفلسطينية في بيرزيت، بإعلان أسماء الفائزين فيه.





وتخلل على مدار أيام فعاليات "الهاكثون" عرض نماذج للحلول تكنولوجيا والقاء محاضرات متخصصة في مجالات الريادة والتكنولوجيا السياحية، وإدارة المشاريع، من قبل مختصين وخبراء في هذا المجال، ومساعدة المشاركين على تطبيق أفكارهم والانتقال بها إلى سوق العمل.





حيث حاز على المركز الأول في المسابقة التي تقام للمرة الأولى ضمن أكبر تحدٍّ تقني على الإطلاق في فلسطين، فريق مشروع المجرة الفلكية، والذي يهدف إلى نشر السياحة الفلكية في فلسطين والترويج لها من خلال التشبيك مع مكاتب السياحة، من خلال تطبيق رقمي لتنظيم الرحل الفلكية والذي سيتم احتضانه مع المركز الثاني معا في مختبر الإبداع الخاص بسيغما لابس (Sigma labs).





فيما فاز مشروع PalAR بالمركز الثاني، والذي يعمل على تصميم وبرمجة لعبة رقمية تهدف إلى تشجيع السياحة في فلسطين.





أما المركز الثالث فكان مناصفة بين فريقي (Virtual Reality). وفريق مشروع (Leap

to peak) والذي يعمل على التعريف بالسياحة الفلسطينية عن طريق تنظيم جولات ورحل إلى المسارات السياحية الداخلية، والأماكن الطبيعية والتراثية في فلسطين.





أما فريق (Palestine Gate) والذي يهدف للتعريف بالأماكن السياحية والأثرية والدينية في فلسطين عن طريق استخدام تقنية الواقع الافتراضي والواقع المعزز.





من جهته قام إياد الأعرج، بالنيابة عن منظمين مبادرة شهر السياحة الرقمي بتحية الفائزين والمشاركين جميعاً على إبداعهم ومثابرتهم على تطوير الفكر الريادي بالعمل على تمكين المهتمين من أصحاب المنشآت السياحية بالوصول إلى الحلول الريادية، ولتطوير قطاع السياحة في فلسطين. وتمنى لهم التوفيق والنجاح. وقال "إن المؤسسة مستعدة دائماً لدعم كافة المشاريع الشبابية الريادية القابلة للتحقيق بكافة السبل والإمكانيات المتاحة والمتوفرة لدى المؤسسة.





يأتي هذا النشاط "الهاكثون السياحة الرقمية" ضمن أنشطة شهر السياحة الرقمية (شهر حزيران)، والذي تشارك فيه أكثر من 30 مؤسسة محلية ووطنية (كشركاء استراتيجيين) من القطاع العام والخاص من المؤسسات السياحية وقطاع تكنولوجيا المعلومات البلديات والغرف التجارية من محافظات القدس وبيت لحم والخليل ورام الله.





وتم دعم الأنشطة بمساهمات من مؤسسات دولية منها مؤسسة اوكسفام ومكتب الممثلية السويسرية. ومن القطاع الخاص شركة الزغير "Sun Group" وشركة "Foothill".





علما أن مؤسسة القدس للتكنولوجيا المتقدمة (JHF) والحديقة التكنولوجية الفلسطينية كمؤسستين شريكتين تعملان معا على دعم الفكر الريادي، وتمكين المهتمين من أصحاب المنشآت السياحية بالوصول إلى الحلول والاستشارات، لتطوير قطاع السياحة في فلسطين من خلال تطوير مركز الابتكار للسياحة الرقمية (PHOENIX).

رام الله - دنيا الوطن